В России появится новая профессия

Новая профессия - цифровой куратор - появится в России в ближайшее время



Разработан профессиональный стандарт для нее. Раньше такой профессии в нашей стране официально не существовало, сообщает «Российская газета».



Цифровой куратор - это консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому.

