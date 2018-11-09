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В России появится новая профессия

В России появится новая профессия
Экономика,  Фото:pixabay.com
Новая профессия - цифровой куратор - появится в России в ближайшее время

Разработан профессиональный стандарт для нее. Раньше такой профессии в нашей стране официально не существовало, сообщает «Российская газета».

Цифровой куратор - это консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому.
профессии
 
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