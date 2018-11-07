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Народный Хурал повысит расходы на себя

Народный Хурал повысит расходы на себя
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В статьях расходов – зарплата, командировки, ремонт помещений, цветы и пр.

Расходы на Народный Хурал в 2019 году планируется утвердить на сумму 264,6 млн рублей. Это на 6 миллионов больше, чем годом ранее: расходы на обеспечение деятельности парламента в 2018 году составили 258,1 млн.

Основные расходы связаны с зарплатой и взносами по соцстрахованию – на это уйдёт 85,5% финансирования – 227 млн рублей. Зарплату получают 15 депутатов, трудящиеся на постоянной основе – спикер, два его заместителя, председатели и заместители комитетов, а также 77 работников Хурала, трудящихся на государственной гражданской службе, 3 человека, не отнесённых к должностям государственной гражданской службы, 6 человек технического персонала, 4 специалиста аппарата фракций.

Также все 66 членов Народного Хурала получают возмещение расходов на свою депутатскую деятельность – порядка 50 тысяч ежемесячно.

На оплату помощников депутатов и специалистов фракций планируется выделить 56 млн рублей. Фонд оплаты труда аппарата Народного Хурала составляет – 52,9 млн.

14% расходов (37,5 млн) составят затраты на так называемое материально-техническое обеспечение деятельности Народного Хурала. Самая большая статья расходов здесь – расходы на освещение депутатской деятельности в СМИ – 18 млн рублей.

4 миллиона запланированы на командировки, 1,9 млн – на связь (в том числе сотовую, фельдъегерскую и специальную) и Интернет. На текущий ремонт планируется выделить 3,3 млн, на работы, вроде обслуживания оргтехники, уборку кабинетов и химчистки – 720 тысяч.

2,6 млн запланировано на приобретение «материальных запасов» - расходные материалы для принтеров, бланки, канцелярские товары, а также сувениры, цветы, поздравительные открытки, почётные грамоты и пр.

Строка «прочие расходы» составила 2,3 млн. Здесь упоминаются перевод почётных грамот, подписка периодической печати, проведение различных мероприятий, представительские расходы, приём делегаций из других городов и пр.

Вопрос расходов Народный Хурал рассмотрит на очередной сессии, которая состоится в начале декабря.
Народный Хурал бюджет
 
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