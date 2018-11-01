В бюджете не заложены средства на строительство
Накануне на сессии Народного Хурала подняли вопрос о строительстве зданий для театра «Байкал» и государственного цирка Бурятии.
- Театр «Байкал» и государственный цирк. Это два ансамбля, которые прославляют нашу республику и без зданий. Нужно задуматься об этом, - заявил депутат Иринчей Матханов.
В свою очередь, министр финансов республики Всеволод Мухин напомнил, что для театра была выделена земля под строительство, но на этом всё застопорилось.
- В бюджете 2019 года на это денег нет. Эти объекты без поддержки федеральной не построить, - признался Всеволод Мухин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил выделение земельного участка государственному театру песни и танца «Байкал» для строительства здания. Участок был выделен возле Центрального стадиона. Будущее здание должно было появиться неподалёку от планируемого Дворца бракосочетания. В Хурале даже называли необходимую для строитльества цифру – почти 24 миллиона рублей. Однако дальше слов дело так и не пошло.
О собственном здании театр «Байкал» просил давно. Но решение проблемы значительно ускорилось после победы на телешоу «России 1» «Танцуют все». За выигрыш театр получил миллион рублей. На фоне успеха артистам также щедро раздали звания «заслуженных», а директор Дандар Бадлуев получил звание почётного гражданина Улан-Удэ.
А вот мытарства Бурятского цирка начались давно. В 2013 году Бурятский цирк даже просили освободить обжитое здание на Кирзаводе. Тогда минимущества Бурятии поясняло: причина грозящего выселения в том, что цирк использовал меньше 30% всей территории. Впрочем, выселение так и не состоялось.
На здания для театра «Байкал» и цирка Бурятии нет денег
Экономика, Фото:
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