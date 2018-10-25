Игорь Шутенков: «Бюджет не безграничен»

Состоялись публичные слушания проекта регионального бюджета
В Народном Хурале 25 октября состоялись публичные слушания по проекту закона «О республиканском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Первый заместитель председателя правительства Бурятии, полномочный представитель главы Бурятии в Народном Хурале Игорь Шутенков подвёл итоги слушаний.
- Республиканский бюджет затрагивает интересы всего населения Бурятии, а бюджетная политика напрямую влияет на социально-экономическое развитие республики. Только в ходе широкого обсуждения можно услышать мнение как представителей муниципальных образований и общественных организаций, так и просто неравнодушных граждан, - подчеркнул Игорь Шутенков.
В ходе слушаний поступили предложения по вопросам социально-экономического развития региона, поддержки муниципальных образований. Проект законопроекта будет дорабатываться с участием рабочих групп, в состав которых войдут депутаты Народного Хурала, представители правительства Бурятии и счётной палаты.
Особое внимание при доработке бюджета будет уделено национальным проектам, определённым в «майском» указе президента России 2018 года.
- В настоящее время заявочная кампания от всех субъектов на уровне Российской Федерации не завершена, и пока нет полной ясности по участию республики в их реализации. Мы заявились по максимуму и будем добиваться полноценного участия, - сообщил первый зампред правительства региона.
Вместе с тем сохраняются проблемы с наполнением бюджетов муниципальных образований, не создан резерв на обеспечение сбалансированности муниципальной образований. Субсидии на развитие общественной инфраструктуры запланированы ниже объёма текущего года.
- Мы все должны понимать, что бюджет не безграничен. При его доработке необходимо определить чёткие приоритеты, к оценке расходов подходить с позиции их важности, нужности и эффективности. Убеждён, что объединение усилий исполнительной и законодательной власти позволит нам принять согласованный бюджет, отвечающий интересам граждан, который будет потом успешно исполнен, - резюмировал Игорь Шутенков.
Игорь Шутенков: «Бюджет не безграничен»
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