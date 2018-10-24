На Ольхоне создадут пруды по выращиванию рыбы

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация
Иркутские власти намерены создать на байкальском острове Ольхон пруды по выращиванию рыбы. В регионе рассчитывают, что проект получит федеральное финансирование, сообщает ТАСС.
- Поскольку в Иркутской области нет ни одного рыбзавода, мы считаем, что это в качестве первого этапа было бы хорошее решение, учитывая, что год назад губернатор встречался с руководителем Росрыболовства и была достигнута договорённость по совместному финансированию из федерального и областного бюджета этих выростных прудов, - сказал министр сельского хозяйства области Илья Сумароков.
Учёные в рыбоводном биологическом обосновании указали, что пруды на Ольхоне строить целесообразно. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется, что проект будет включён в ФЦП в 2019-2020 годах и получит федеральное финансирование.
Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация
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