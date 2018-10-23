Дорожники сдали объект раньше срока
В Бурятии завершён ремонт трёх участков федеральной трассы Р-258 «Байкал» общей протяжённостью 5 километров, включая транспортную развязку на 458-м км вблизи Улан-Удэ. С производством работ на объектах дорожники справились на месяц раньше намеченного срока, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
На обновлённых участках с 458 по 462 км, с 498 по 499 км и на развязке приведено в нормативное состояние земляное полотно, выполнено устройство дорожного покрытия с использованием износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, укреплены обочины, обустроена система водоотводных прикромочных лотков, произведена очистка водопропускных труб.
Подрядная организация установила новое металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесла горизонтальную разметку.
В Бурятии отремонтировали 5 км трассы «Байкал»
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