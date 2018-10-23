Работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть участников опроса, проведённого аналитиками рекрутингового агентства SuperJob
Жить только на государственную пенсию планируют лишь 16 процентов. Остальные наметили себе дополнительные источники дохода, сообщает «Российская газета».
В среднем участники опроса хотели бы получать на пенсии по 37,3 тысячи рублей в месяц. Два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тысячи рублей. Мужчины хотят получать более высокую пенсию, чем женщины. Разница в запросах - три тысячи, то есть 38,9 и 35,8 тысячи рублей соответственно.
Молодёжь до 24 лет готова довольствоваться 31 тысячей рублей, а россияне старше 45 лет хотели бы иметь 39,2 тысячи рублей в месяц.
Наиболее высокую среднюю сумму обозначили программисты - 42 тысячи рублей в месяц. Юристы согласны на 41,2 тысячи, специалисты по рекламе - на 40,6 тысячи рублей в месяц. Практически такая же сумма устроит и дизайнеров. Маркетологов - 40,1 тысячи, бухгалтеров - в 37,3 тысячи рублей в месяц, уточняет «Российская газета».
Стало известно, какой доход необходим россиянам на пенсии
Экономика, Фото:
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