Назван самый популярный поддержанный автомобиль в России

В десятку самых популярных в России автомобилей с пробегом попали лишь две иномарки.
Наиболее популярными на вторичном рынке России являются автомобили отечественного производства — бренда Lada. Помимо них в топ-10 попали лишь две иномарки — это Ford Focus и Hyundai Solaris, сообщает журнал «За рулём».
Рейтинг популярных на вторичном рынке России автомобилей был составлен аналитиками «Авито Авто», которые проанализировали предпочтения россиян в третьем квартале этого года. Пальму первенства по-прежнему держит снятая с производства Lada Priora. Несмотря на увеличивающийся возраст и отсутствие свежих экземпляров на рынке, её средняя цена выросла на 2%, до 238 000 рублей.
Машины марки Lada заняли семь строчек списка из десяти. На втором месте оказалась Lada Samara (118,9 тысячи рублей), на третьем — Lada 2110 (81,6 тысячи).
Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4x4 (Нива) разместились в топ-10 с шестой по девятую позиции. Их стоимость колеблется от 96 до 310 тысяч рублей.
На четвёртом месте оказался Ford Focus (357,4 тысячи), на пятом — ВАЗ-2107 (64,1 тысячи). Последнюю строчку занял Hyundai Solaris (508,4 тысячи).
В десятку самых популярных в России автомобилей с пробегом попали лишь две иномарки.
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