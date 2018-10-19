Назван самый популярный поддержанный автомобиль в России



Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4x4 (Нива) разместились в топ-10 с шестой по девятую позиции. Их стоимость колеблется от 96 до 310 тысяч рублей.



На четвёртом месте оказался Ford Focus (357,4 тысячи), на пятом — ВАЗ-2107 (64,1 тысячи). Последнюю строчку занял Hyundai Solaris (508,4 тысячи).



Наиболее популярными на вторичном рынке России являются автомобили отечественного производства — бренда Lada. Помимо них в топ-10 попали лишь две иномарки — это Ford Focus и Hyundai Solaris, сообщает журнал «За рулём».Рейтинг популярных на вторичном рынке России автомобилей был составлен аналитиками «Авито Авто», которые проанализировали предпочтения россиян в третьем квартале этого года. Пальму первенства по-прежнему держит снятая с производства Lada Priora. Несмотря на увеличивающийся возраст и отсутствие свежих экземпляров на рынке, её средняя цена выросла на 2%, до 238 000 рублей.Машины марки Lada заняли семь строчек списка из десяти. На втором месте оказалась Lada Samara (118,9 тысячи рублей), на третьем — Lada 2110 (81,6 тысячи).