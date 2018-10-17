Таковы выводы Счётной палаты России
В Счётной палате изучили проект федерального бюджета на 2019-2021 годы и пришли к выводу, что планируемое увеличение акцизов на бензин в полтора раза может привести к резкому росту цен на топливо. Об этом сообщает РИА Новости.
С начала следующего года акциз на бензин увеличится с 8213 рублей до 12 314 рублей за тонну.
В Счетной палате напомнили, что в текущем году власти отменили повышение акциза с 1 июля, а также понизили его ставки.
- По мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, — говорится в заключении, которое ведомство выдало на проект бюджета.
Отмечается, что действия правительства в текущем году не привели к значительному снижению цен — на 0,2% в июле и на 0,3% в августе, «что недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года (по итогам июля с начала года — 8,8%)».
В 2019 году ожидается резкое подорожание бензина
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 17.10.2018
Таковы выводы Счётной палаты России
Экономика, 17.10.2018
ТАСС поясняет, станет ли эффективным запрет на вылов байкальского омуля
В четырёх районах республики завершена уборка зерновых и зернобобовых культур
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предлагающего усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий
Увеличение минимальной оплаты труда ожидается в следующем году
С декабря 2017 года стоимость крупы выросла на 41 процент
Список составлен на основе опроса россиян
С 15 по 19 октября Улан-Удэнский авиационный завод посетят более 120 школьников, а также студенты авиационного техникума и лесопромышленного колледжа
Завершение работ по первому этапу намечено в 2020 году
Действующий аэропорт устарел
Эксперты предрекают Бурятии энергетический кризис
Три виадука должны сдать к концу года
Половина руководителей в республике – женщины старше 40 лет
Экономика, 12.10.2018
Её строительство началось в 2016 году
Экономика, 12.10.2018
205 тонн из них – баранина