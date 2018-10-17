В 2019 году ожидается резкое подорожание бензина

Таковы выводы Счётной палаты России



В Счётной палате изучили проект федерального бюджета на 2019-2021 годы и пришли к выводу, что планируемое увеличение акцизов на бензин в полтора раза может привести к резкому росту цен на топливо. Об этом сообщает РИА Новости.



С начала следующего года акциз на бензин увеличится с 8213 рублей до 12 314 рублей за тонну.



В Счетной палате напомнили, что в текущем году власти отменили повышение акциза с 1 июля, а также понизили его ставки.



- По мнению Счетной палаты, увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер, — говорится в заключении, которое ведомство выдало на проект бюджета.



Отмечается, что действия правительства в текущем году не привели к значительному снижению цен — на 0,2% в июле и на 0,3% в августе, «что недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года (по итогам июля с начала года — 8,8%)».

