Увеличение минимальной оплаты труда ожидается в следующем году
В 1 января 2019 года в России повысится минимальный размер труда (МРОТ). В Бурятии эта сумма составит 11 280 рублей, сообщает сайт Главбух.
На эту сумму начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее МРОТ повышали в мае этого года. Его сумма составляла 11 163 рубля.
В Бурятии МРОТ повысят на 117 рублей
Экономика, Фото:
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