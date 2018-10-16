В Бурятии МРОТ повысят на 117 рублей

Читают сейчас

На Улан-Удэнском авиазаводе началась «Неделя без турникетов» Экономика, С 15 по 19 октября Улан-Удэнский авиационный завод посетят более 120 школьников, а также студенты авиационного техникума и лесопромышленного колледжа

В Иркутской области хороший урожай зерна Экономика, Лидерами по валовому сбору зерна стали Куйтунский и Черемховский районы

В Бурятии зафиксирован естественный прирост Экономика, На 1 января 2018 года численность населения республики составила 984,5 тысяч человек

