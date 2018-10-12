Её строительство началось в 2016 году
Новую взлётно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года. Об этом заявил генеральный директор аэропорта Евгений Сивцов, сообщает ТАСС.
Строительство ВПП началось в 2016 году. Инспектирующие комиссии, в том числе с участием занимавшего тогда должность министра транспорта РФ Максима Соколова, фиксировали отставание от намеченного графика. В декабре 2017 года окончание реконструкции ВПП анонсировалось на середину 2018 года.
- Намерения и у строителей, и у аэропорта есть. Плановые даты, ожидаемые - начала декабря. Сложностей для ввода в эксплуатацию не видим, если только нас не подведут строители, - цитирует Сивцова ТАСС.
По данным пресс-службы минтранса Бурятии, в настоящее время выполняются работы по устройству объектов стартовой аварийно-спасательной станции, очистных сооружений и другие виды работ, предусмотренные проектом. «По состоянию на начало октября 2018 года на строительной площадке задействовано 300 рабочих и 40 единиц техники», - уточнили в министерстве.
Новая ВПП стоимостью 3,9 млрд рублей, длиной 3,4 км, шириной 45 м будет способна принимать все типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолёты типа Ан-124 «Руслан». Местные власти уверены, что наличие полосы с такими характеристиками позволит интенсивнее развивать туризм в республике. Работы на объекте ведутся в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа экипаж самолёта из Москвы по ошибке совершил посадку на строящуюся полосу. К счастью, пассажиры не пострадали.
Новую полосу в аэропорту Улан-Удэ планируют открыть в декабре
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