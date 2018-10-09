Через Бурятию экспортировали 9 тонн мороженого

В этом году планируется экспортировать в Монголию 150 тонн мороженого



В октябре специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проведён ветеринарный контроль, а также оформление партии мороженого в 9,3 тонны, предназначенного для экспорта в Монголию.



В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено, продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и страны-импортёра.



Экспорт осуществлён автомобильным транспортом через международный пункт пропуска «Кяхта» в Бурятии.



С начала 2018 года под контролем Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю экспортировано для использования на внутреннем рынке Монголии 9 партий мороженого общим весом более 88 тонн.



Всего в течение этого года на основании разрешения Россельхознадзора планируется экспортировать в Монголию 150 тонн мороженого.

