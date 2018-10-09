В этом году планируется экспортировать в Монголию 150 тонн мороженого
В октябре специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проведён ветеринарный контроль, а также оформление партии мороженого в 9,3 тонны, предназначенного для экспорта в Монголию.
В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено, продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и страны-импортёра.
Экспорт осуществлён автомобильным транспортом через международный пункт пропуска «Кяхта» в Бурятии.
С начала 2018 года под контролем Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю экспортировано для использования на внутреннем рынке Монголии 9 партий мороженого общим весом более 88 тонн.
Всего в течение этого года на основании разрешения Россельхознадзора планируется экспортировать в Монголию 150 тонн мороженого.
Через Бурятию экспортировали 9 тонн мороженого
Экономика, Фото:
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