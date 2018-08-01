Стороны рассмотрели вопросы развития торгово-экономических отношений
С 27 по 30 июля в Монголии делегация минсельхозпрода Бурятии поучаствовала в церемонии открытия юбилейных торжеств, посвящённых 80-летию Булганского аймака. Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов поприветствовал монгольских соседей в городе Булган, поздравил с юбилеем и пожелал успехов в реализации намеченных планов.
- Для нас Монголия - очень близкий друг и деловой партнёр. В основе нашего братства лежит многое и всё то лучшее, что нам досталось от наследства истории, и то, что удалось наработать за последние годы. В мире трудно найти народы с таким многовековым переплетением духовно-культурных корней, переплетением человеческих судеб, с такой общностью исторических истоков и схожестью национальных характеров и традиций. Юбилей вашего аймака – это ещё один шаг по продвижению двустороннего сотрудничества, возможность активизировать его с обеих сторон, - отметил он.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений Бурятии и Монголии. В свою очередь, губернатор Булганского аймака Монголии господин Зоригбаатрын Батзориг выразил уверенность, что совместные действия и дружеские деловые связи будут укрепляться во благо жителей.
Всего в составе делегации от Бурятии в мероприятии приняли участие 21 человек, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Делегация минсельхоза Бурятии побывала в Монголии
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