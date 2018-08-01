Всего заготовлено 23% сена от планируемого объёма
По состоянию на 30 июля в Кабанском районе с естественных сенокосов всеми категориями хозяйств скошено 5687 га травы, убрано 5377 га. Всего заготовлено 5358 тонн сена - 23% от планируемого объёма. В том числе сельхоз организациями заготовлено 523 тонны сена (10%) при средней урожайности 9 ц/га.
ООО «Рубин» заготовило сенажа в упаковке 600 тонн - это 28% по хозяйству или 45% к уровню прошлого года. ФГУП Байкальское 480 тонн сенажа (10%). Заготовка силоса продолжается в ФГУП Байкальское, всего заложено в готовом виде 1748 тонн (44% от планируемого).
Всего заготовлено кормов в пересчёте на кормовые единицы 3131 тонн к.ед. Прогнозное поголовье скота на зимне – стойловый период 2018 – 2019 годов в условных головах составляет 14932 голов. Обеспеченность кормами во всех категориях хозяйств на сегодня 2,1 ц.к.ед. на 1 условную голову, при плане 12,3 ц.к.ед. (17%), по сельскохозяйственным предприятиям обеспеченность на сегодняшний день 2,4 ц.к.ед, при плане 25,7 (9,3%), сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Кабанском районе продолжается заготовка кормов
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