В Бурятии корма соберут в сжатые сроки

Сократить время поможет обновлённая техника



Министр сельского хозяйства республики Даба-Жалсан Чирипов отметил, что в этом году повсеместно отмечается хороший травостой. Хозяйствам дано задание как можно больше запастись кормами, чтобы остатки использовать через год.



Всего, по оценке специалистов ведомства, в этом году удастся заготовить на одну бурёнку минимум 20 центнеров сочных и грубых кормов.



- Кормозаготовительная кампания должна пройти в сжатые сроки. Такая задача поставлена перед хозяйствами, - сообщил Даба-Жалсан Чирипов.



Темп сеноуборке должна задать техника, которая ежегодно обновляется на 180 миллионов рублей и затраты компенсируются из бюджета. По словам министра, практика 50-процентного возмещения расходов сохранится ещё на несколько лет, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

