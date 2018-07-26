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В Улан-Удэ отремонтируют участок дороги по Спиртзаводскому тракту

В Улан-Удэ отремонтируют участок дороги по Спиртзаводскому тракту
Экономика,  Фото:управление по информационной политике
Дорожники заасфальтируют почти шесть километров автомобильной дороги

Дорогу, которую долгое время считали едва ли не просёлочной, капитально отремонтируют и расширят в этом году. В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» заасфальтируют почти шесть километров автомобильной дороги по Спиртзаводской трассе - от улицы Пищевой до 0 километра. Дорожники сейчас расширяют дорогу по обочинам, отсыпают съезды.

Указанная дорога проходит рядом с частным сектором, коттеджными посёлками, 148 кварталом и городским кладбищем. Согласно контракту, протяжённость ремонтируемого участка – 5,94 км., стоимость объекта – 66 млн. руб., подрядчик - компания «Бурятпроектреставрация».

В этом году также будет завершён ремонт от улицы Пищевой - в сторону микрорайонов Южный, Тальцы - до 0 км. Заиграевской трассы, по улицам Комарова, Орловской, дороги в посёлок Аэропорт – таким образом, в этот строительный сезон планируется отремонтировать все съезды в столицу Бурятии.

Ремонт улиц находится на контроле у мэра Улан-Удэ Александра Голкова. На следующей неделе он планирует посетить несколько объектов. Городские власти недовольны низкой скоростью производимых работ, принимая во внимание короткое сибирское лето, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
дорожный ремонт
 
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