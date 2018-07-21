В Улан-Удэ подорожали овощи и мука

Однако снизилась цена на лук и капусту
По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на картофель на 1,59 руб. или 4,4 %, огурцы на 2,76 руб. или 2,9 %, помидоры на 2,15 руб. или 2,4 %, муку пшеничную на 0,48 руб. или 2 %, крупу гречневую ядрицу на 0,47 руб. или 1,4 %.
Наибольшее снижение цен отмечалось на капусту на 2,49 руб. или 7 % и лук на 0,78 руб. или 2,7 %, сообщает управление по информационной политике.
В Чите наибольший рост цен наблюдался на крупу гречневую ядрицу на 0,97 руб. или 3 %, соль на 0,24 руб. или 1,5 %, помидоры на 1,87 руб. или 1,5 %. Наибольшее снижение цен отмечено на яйцо куриное на 2,44 руб. или 4,4 %, овощи (капусту, морковь, огурцы, лук) в среднем на 1,90 руб. или 3,2 %.
В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на овощи (картофель, лук, огурцы) в среднем на 6,35 руб. или 9,5 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 1,51 руб. или 2,3 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности на 0,91 руб. или 2 %. Наибольшее снижение цен наблюдалось на яйцо куриное на 1,76 руб. или 4,1 %, овощи (капусту, морковь, помидоры) в среднем на 1,81 руб. или 4,4 %.
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