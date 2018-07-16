Работодатель в Иркутске задолжал 4,3 млн зарплаты

В дело вмешалась Генпрокуратура



Как выяснила прокурорская проверка Иркутска, в ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс» нарушали трудовое законодательство.



- Установлено, что 117 работникам строительно-монтажного предприятия не выплачена зарплата за декабрь 2017 года - январь 2018 года. Долг по оплате труда составил более 4,3 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.



Прокурор района внёс представление генеральному руководителю предприятия с требованием незамедлительно погасить задолженность по зарплате.



- Кроме того, в интересах работников предприятия прокуратурой в суд направлено 187 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, - уточняют в Генпрокуратуре.



Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по зарплате на предприятии погашена в полном объёме.

