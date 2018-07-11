В Улан-Удэ благоустроили 14 дворов

На очереди ещё 31 двор



14 из 45 дворов в Улан-Удэ уже благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Остальные находятся в работе. Ход реализации проекта лично контролирует мэр города Александр Голков.



Завершены работы по благоустройству на придомовых территориях по проспекту Строителей 58 «а», на бульваре Карла Маркса 4 и 6, на улицах Трубачеева 69, Ключевская 80, 32, 106, 76,78, 98, 104, Путейская 6, Герцена 9, Микояна 1, Воронежская 6, Терешковой 30 «а», Солнечная 35, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



По общественным территориям же ведётся процедура торгов с целью определения подрядных организаций, заключают в администрации города.

