Министр по инвестициям Бурятии решил создать технопарк для инвалидов

















В будущем технопарке для инвалидов планируется производить трости для слепых, инвалидные коляски, электрочайники, розетки и иную продукцию. Рабочими местами будут обеспечены порядка 500 человек – трудиться будут сами люди с ограниченными возможностями.



- Источник финансирования как бюджетные (союз инвалидов России, всероссийское общество слепых, гранты), так и внебюджетные источники, - пояснил Антон Виноградов.



По итогам встречи и совещания в правительстве был сделан протокол, уже формируется дорожная карта и проектный офис.

В будущем технопарке для инвалидов планируется производить трости для слепых, инвалидные коляски, электрочайники, розетки и иную продукцию. Рабочими местами будут обеспечены порядка 500 человек – трудиться будут сами люди с ограниченными возможностями.- Источник финансирования как бюджетные (союз инвалидов России, всероссийское общество слепых, гранты), так и внебюджетные источники, - пояснил Антон Виноградов.По итогам встречи и совещания в правительстве был сделан протокол, уже формируется дорожная карта и проектный офис.





















В Бурятии планируют создать технопарк для инвалидов. Он будет создан на площадке Бурятского отделения всероссийского общества слепых. О решении рассказал в Facebook министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов.- Посетил бурятское отделение Всероссийского общества слепых. Раньше там работало 400 человек, сегодня работает 15 человек. Есть цех по производству пельменей, поз, котлет, иных полуфабрикатов, и швейный цех, который производит простыни, подушки, одеяла. Участок 0,4 га земли и два производственных здания. Многие площади сдаются в аренду. Цель посещения - создание на этой территории технопарка для инвалидов, - сообщил Виноградов.