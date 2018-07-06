Министр по инвестициям Бурятии решил создать технопарк для инвалидов

Об этом рассказал сам министр по инвестициям Антон Виноградов
В Бурятии планируют создать технопарк для инвалидов. Он будет создан на площадке Бурятского отделения всероссийского общества слепых. О решении рассказал в Facebook министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов.
- Посетил бурятское отделение Всероссийского общества слепых. Раньше там работало 400 человек, сегодня работает 15 человек. Есть цех по производству пельменей, поз, котлет, иных полуфабрикатов, и швейный цех, который производит простыни, подушки, одеяла. Участок 0,4 га земли и два производственных здания. Многие площади сдаются в аренду. Цель посещения - создание на этой территории технопарка для инвалидов, - сообщил Виноградов.
В будущем технопарке для инвалидов планируется производить трости для слепых, инвалидные коляски, электрочайники, розетки и иную продукцию. Рабочими местами будут обеспечены порядка 500 человек – трудиться будут сами люди с ограниченными возможностями.
- Источник финансирования как бюджетные (союз инвалидов России, всероссийское общество слепых, гранты), так и внебюджетные источники, - пояснил Антон Виноградов.
По итогам встречи и совещания в правительстве был сделан протокол, уже формируется дорожная карта и проектный офис.
Об этом рассказал сам министр по инвестициям Антон Виноградов
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