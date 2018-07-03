Улан-Удэнский ЛВРЗ получил станки на 13 млн

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод получил два токарно-винторезных станка модели SHT-59120 производства о.Тайвань



Их общая стоимость более 13 млн руб. Оборудование поступило на завод в связи с освоением ремонта новых серий локомотивов, сообщает пресс-служба ЛВРЗ.



Один станок, предназначенный для расточки валов якорей после наплавки и проточки коллектора, будет работать в якорном цехе. В настоящее время уже залит фундамент и в ближайшие дни будет завершён его монтаж.



Второй станок позволит обрабатывать колесные пары электровозов серии ЭП, в том числе на нём будет осуществляться проверка на биение оси с зубчатым центром, приточка лабиринтных каналов и другие операции. Уже на следующей неделе его установят в локомотивоколесном цехе.



Всего в 2018 году в рамках инвестиционной программы на развитие электромашинного производства планируется инвестировать около 120 млн руб., в колёсное производство – более 330 млн рублей, уточнили на ЛВРЗ.



В 2017 году впервые в истории завода в месяц было отремонтировано 104 секции локомотивов, а за год – 871 секция. Рост по сравнению с 2016 годом составил более 24%. Также предприятием освоен ремонт новых серий пассажирских электровозов – ЭП1П, ЭП1 и Э5К в объёме капитального и среднего ремонтов.



