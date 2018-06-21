МИД России отправил иностранных журналистов на Байкал

Гарсия Лопез Хосе Альберто на Байкале впервые. Хотя в России живет уже шесть лет



Иностранный журналист работает в Москве. И там готовит сюжеты для телеканала в своей стране. Начинал Альберто как спортивный журналист. Теперь с таким же интересом осваивает и другие темы. Для своих зрителей Альберто готовит материал об уникальности Байкала.



- В Эквадоре знают и слышали о Байкале. Но они не знают, и я тоже не знал, я думал, что это Китай. Поэтому много людей не знают, где это находится, не знают, что это - Байкал? Потому что Байкал не просто озеро, - говорит Альберто Гарсия, журналист телеканала «Виво Тво», Эквадор.



Его коллега из газеты КНР тоже с особым интересом изучает подводный мир озера. Ци Кэвэй пишет статьи на тему «Наука и Техника». Например, сейчас в Китае много говорят о защите окружающей среды. И журналиста как раз интересует, как при большом наплыве туристов заботятся о Байкале.



- У вас очень длинная история исследования и освоения ресурсов Байкала. Если я намерен написать какой-то материал, то может быть в этой сфере, - сказал Ци Кэвэй, журналист газеты «Кэцзи Жибао».



В Москве постоянно аккредитованы несколько сотен зарубежных корреспондентов. В поездку их отправляет министерство иностранных дел России. И уже во второй раз участники пресс-тура отправляются в Иркутскую область. Иностранцев привлекает природа и люди, которые здесь живут.



- Я общался со многими журналистами, и они говорят, что отдача есть. Потому что они после каждой поездки публикуют серию материалов, популяризирующих Байкал, его потенциал и вообще Иркутскую область. И, возможно, конечно, это повлияет в положительную сторону на приток инвестиций, опять же связанных с обменами и туристическим сектором, - отмечает Александр Бикантов, заместитель директора департамента информации и печати МИД России.



Именно с Иркутской области и начинается пресс-тур иностранных журналистов. Они посетят другие регионы Сибири, Урал, побывают на юге страны. Но уверяют, первое впечатление от встречи с Байкалом запомнят надолго, сообщает 7ka.tv.

