В 2017 году в Бурятии научными исследованиями и разработками занимались 22 организации
Они выполнили работ на сумму 933,9 млн. рублей, из них 99,6 % выполнено собственными силами, сообщает Бурятстат.
Общие затраты на научные исследования и разработки составили 872,7 млн. рублей, что на 6,9 % меньше, чем в 2016 году, из них 99,6 % – внутренние текущие затраты. Основная доля внутренних текущих затрат приходилась на затраты на оплату труда (57,7 %).
- Преобладают затраты на естественные науки (60,6 %). На гуманитарные науки направлено 16,2 % от общего объёма затрат на научные исследования и разработки, на общественные науки – 12,8 %, - уточняет Бурятстат.
Источником финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки в основном являлись средства федерального бюджета (76,7 % всех внутренних затрат, в 2016 году – 78,3 %). Доля собственных средств организаций уменьшилась с 9 % в 2016 году до 7,7 % в 2017 году.
Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки составили 864,0 млн. рублей, что на 5,5 % меньше чем в 2016 году. В структуре внутренних текущих затрат по видам работ преобладали фундаментальные исследования (84 %). Доля прикладных исследований и разработок равнялась 12,2 % и 3,8 % соответственно.
- В 2017 году на научные исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники было направлено 354,4 млн. рублей, из них 65,6 % – на рациональное природопользование, 11,9 % – на индустрию наносистем, 9,9 % – на науки о жизни, 9,6 % – на энергоэффективность и энергосбережение, - уточнили в Бурятстате.
На научные исследования в Бурятии потратили 872 миллиона
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