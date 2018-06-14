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Реконструкцию МАПП «Кяхта» завершат в сентябре

Реконструкцию МАПП «Кяхта» завершат в сентябре
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в Бурятии планируют запустить представительство, которое будет заниматься международными посылками

По итогам 2017 года грузооборот через границу Бурятии и Монголии увеличился на четверть по сравнению с предыдущим годом. На недавнем экономическом форуме в Монголии было озвучено, что бизнес-сообщество России и соседней страны заинтересовано в увеличении этого потока в два раза.

- Потоки, которые пойдут в ближайшее время через МАПП «Кяхта» и «Наушки», существенно вырастут. Более того, появятся новые товары, которые ранее не перемещались. Было заявлено о том, что через нас будет идти газ в контейнерах, цистернах. В принципе, к таким потокам Бурятская таможня готова, - сообщил на пресс-конференции Андрей Полетаев, начальник Бурятской таможни.

В таможне также пояснили, что в этом году примерно в сентябре наконец-то завершится реконструкция МАПП «Кяхта». Сотрудники ведомства надеются, что в ближайшее время пассажиропоток здесь увеличится.

- Сейчас там работают всего 3 полосы, их будет 6. Появятся новые условия и возможности, места; новая система считывания номерных знаков. Уже возведено здание под мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. Раньше он работал на улице, и это было не совсем удобно, требовалась постоянно заправка дизельным топливом. Мы переходим в помещение, где будем работать на электрическом токе: машины будут заезжать, и в любое время, в любой сезон будем там отрабатывать, - продолжил Полетаев.

В будущем планируют начать реконструкцию железнодорожного пункта пропуска «Наушки». Ведутся разговоры и том, чтобы двусторонний автомобильный пункт пропуска «Монды» перевести в категорию многостороннего.

- Двусторонний автомобильный пункт пропуска предназначен для перемещения только физических лиц, перемещение грузов через ДАПП «Монды» не предусмотрено. Если он перейдёт в категорию МАППа, то данное перемещение будет возможно, - уточнил начальник таможни.

Ориентировочно осенью этого года откроется представительство, которое будет заниматься международными почтовыми посылками. Ожидается, что к сентябрю будет получено необходимое разрешение. Благодаря новшествам, жители смогут получать товары, заказанные в Интернете в других странах, гораздо быстрее.


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