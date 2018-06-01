Инноваторы Бурятии участвуют в главном стартап-событии года в Сколково

Возглавил делегацию зампред Игорь Зураев
В иннограде Сколково в Москве открылась VI-я конференция для технологических предпринимателей Startup Village, собравшая около 20 тысяч участников из 80 стран. В конференции принимает участие делегация инноваторов из Бурятии во главе с заместителем председателя правительства республики Бурятия по экономическому развитию Игорем Зураевым.
Бурятию представляют девять проектов-финалистов конкурса Стартап тура, который проходил 9 и 10 апреля республиканском бизнес-инкубаторе, где Улан-Удэ подтвердил статус «Стартап-столицы России-2018», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
На Startup Village заместитель председателя правительства республики Бурятия по экономическому развитию Игорь Зураев вошел в состав жюри детского конкурса проектов Junior Program Startup Village. Этот конкурс является развивающей площадкой для реализации научно-технического потенциала исследователей в возрасте от 14 лет.
Напомним, что Startup Village – это крупнейшая в Восточной Европе технологическая конференция, в программе которой более 150 сессий и мастер-классов. Повестка конференции этого года – технологические тренды, роль искусственного интеллекта, становление новых рынков, интеграция прорывных технологий в бизнес-практику, ключевые тренды в развитии корпоративных инноваций.
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