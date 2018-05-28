Глава Бурятии поручил проверить обоснованность роста цен на ГСМ

Зампред правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов доложил в понедельник на планерном совещании у главы Бурятии о ходе весенних полевых работ, обратив внимание на рост цен на горюче-смазочные материалы



Алексей Цыденов, в свою очередь, дал поручение взять ситуацию на контроль. В случае необоснованного завышения цен будет направлена жалоба в федеральную антимонопольную службу.



В регионе продолжается посевная кампания. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители республики обеспечены кондиционными семенами, техникой, ранее срока выдана господдержка, сообщил зампред правительства РБ по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов. Вместе с тем минсельхозпрод отмечает сезонный рост цен на топливо для сельхозтехники.



- Сегодня эта проблема очень остро стоит у наших руководителей сельхозорганизаций. Наблюдается ежегодный рост на ГСМ, причем именно перед началом сезонных работ, - заявил зампред.



Глава Бурятии дал поручение взять ситуацию на контроль.



- Разбирайтесь с ценой с учетом того, что правительство приняло решение акцизы отменить. Какая доля роста акцизная, а какая неакцизная. И если не акцизы, а сверх, то надо готовить обращение в ФАС России, - обратился он к зампреду правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгению Луковникову.



Всего в весенних полевых работах задействовано 936 тракторов всех марок, в том числе 134 единицы энергонасыщенных. Планируется посеять 153,2 тыс. га сельскохозяйственных культур, что выше уровня прошлого года на 5,5%. Однако из-за ежегодной почвенной засухи в регионе решено увеличить посевные площади под кормовые засухоустойчивые культуры - суданскую траву, яровое тритикале, заявил зампред. Посевная площадь под эти культуры составит 65,6 тыс. га – на 111% к уровню прошлого года.



Напомним, что впервые в этом году несвязанная поддержка на зерновые, кормовые культуры и овощи была перечислена хозяйствам в полном объеме еще в феврале-марте.



На эти цели из двух уровней бюджета были выделены 66,6 млн. руб. Из них более половины дала сама республика. Помимо овощеводов, господдержку из республиканского бюджета в размере 6 млн. рублей получила и картофелеводческая отрасль, сообщает пресс-служба правительства РБ.



- Несмотря на то, что на федеральном уровне поддержка из несвязанной поддержки была вообще исключена с 2017 года, благодаря принятым решениям правительства республики и Народного Хурала выделены финансовые средства на поддержку картофелеводства, - напомнил Глава Минсельхозпода РБ.

