Посевная кампания проходит в Бурятии



23 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов посетил Мухоршибирский район. Там он ознакомился с ходом посевных работ в сельскохозяйственных предприятиях.

В рамках рабочей поездки министр посетил несколько компаний – такие, как СПК «Колхоз Искра», ЗАО «Сутайское», ООО СП «Тугнуй», ООО «Агротопводстрой», ООО «Здоровое питание», КФХ Ананина И.Ю.



- Мухоршибирский район издавна является аграрным. Уже сегодня некоторые сельскохозяйственные предприятия опережающими темпами закончили посев зерновых культур и готовят свою технику к посеву кормовых. Мы надеемся, что погода в этом году будет благосклонна к нашим сельхозтоваропроизводителям, и во время сбора урожая мы покажем неплохие результаты. Однако не стоит забывать про оросительные системы и поднятие паров, ведь эти составляющие являются залогом урожая даже в засушливые периоды, - отметил министр.



Министерством оказывается помощь фермерам по разным направлениям. Например, при покупке сельхозтехники им компенсируется 50% от понесённых затрат.



- Также субсидии выделяются на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем в размере 50% от общей суммы. В планах разработка мероприятий по поддержке обработки чистых паров, мы планируем выделять 1000 руб. на 1 га паров, - рассказал Даба-Жалсан Чирипов.



В этом году в районе планируется посеять 12,8 тыс. га зерновых культур, кормовых - 7,35 тыс. га. Несвязанная поддержка из двух уровней бюджета в области растениеводства была выдана в марте, аграриям выплачено 11, 3 млн. руб., в том числе из республиканского бюджета - 6,2 млн. руб., из федерального – 5,1 млн. рублей.



Окончание посевных работ в Бурятии планируется на конец июня. На сегодня уже засеяно 51,2 тыс. га земель. Работы проводятся в плановом режиме, сообщает пресс-служба министерства.

