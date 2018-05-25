Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

Посевная кампания проходит в Бурятии

Посевная кампания проходит в Бурятии
Экономика,  Фото:Минсельхоз Бурятии
Окончание посевных работ планируется на конец июня 

23 мая министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов посетил Мухоршибирский район. Там он ознакомился с ходом посевных работ в сельскохозяйственных предприятиях.
В рамках рабочей поездки министр посетил несколько компаний – такие, как СПК «Колхоз Искра», ЗАО «Сутайское», ООО СП «Тугнуй», ООО «Агротопводстрой», ООО «Здоровое питание», КФХ Ананина И.Ю. 

- Мухоршибирский район издавна является аграрным. Уже сегодня некоторые сельскохозяйственные предприятия опережающими темпами закончили посев зерновых культур и готовят свою технику к посеву кормовых. Мы надеемся, что погода в этом году будет благосклонна к нашим сельхозтоваропроизводителям, и во время сбора урожая мы покажем неплохие результаты. Однако не стоит забывать про оросительные системы и поднятие паров, ведь эти составляющие являются залогом урожая даже в засушливые периоды, - отметил министр. 
 
Министерством оказывается помощь фермерам по разным направлениям. Например, при покупке сельхозтехники им компенсируется 50% от понесённых затрат.
 
- Также субсидии выделяются на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем в размере 50% от общей суммы. В планах разработка мероприятий по поддержке обработки чистых паров, мы планируем выделять 1000 руб. на 1 га паров, - рассказал Даба-Жалсан Чирипов. 

В этом году в районе планируется посеять 12,8 тыс. га зерновых культур, кормовых - 7,35 тыс. га. Несвязанная поддержка из двух уровней бюджета в области растениеводства была выдана в марте, аграриям выплачено 11, 3 млн. руб., в том числе из республиканского бюджета - 6,2 млн. руб., из федерального – 5,1 млн. рублей. 

Окончание посевных работ в Бурятии планируется на конец июня. На сегодня уже засеяно 51,2 тыс. га земель. Работы проводятся в плановом режиме, сообщает пресс-служба министерства.  
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Посевная кампания проходит в Бурятии
Посевная кампания проходит в Бурятии
Экономика, 25.05.2018
Окончание посевных работ планируется на конец июня
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Экономика, 25.05.2018
Второй вертолёт находится в Улан-Удэ и отправится к заказчику в июне
99 семей в Бурятии получили соцпомощь на 4,6 млн
99 семей в Бурятии получили соцпомощь на 4,6 млн
Экономика, 25.05.2018
Средства чаще направляют на ведение подсобного хозяйства
СПОКам Бурятии окажут господдержку на 13 миллионов
СПОКам Бурятии окажут господдержку на 13 миллионов
Экономика, 25.05.2018
На эти средства будут куплены модульные убойные цеха по первичной переработке скота
Чиновник в Бурятии оштрафован за нарушение закона о госзакупках
Экономика, 25.05.2018
Наказан председатель комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством Мухоршибирского района
Семьям погибших в Бурятии двух лесников перечислили по миллиону рублей
Экономика, 24.05.2018
Власти Бурятии выплатили семьям двух сотрудников лесхоза, погибших при тушении природного пожара 18 мая, компенсации в сумме по 1 млн рублей
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» первый серийный Ми-171А2
Экономика, 24.05.2018
В рамках выставки HeliRussia-2018 холдинг «Вертолёты России» передал компании «ЮТэйр – Вертолётные услуги» первый вертолёт Ми-171А2 в рамках подписанного ранее решения о передаче двух машин данного типа
На границе Бурятии построят новый мост взамен «самого опасного моста России»
Экономика, 24.05.2018
Строительство нового автомобильного моста через реку Витим на границе Забайкалья и Бурятии взамен переправы, разрушенной 12 мая ледоходом, обойдется примерно в 1,5 млн рублей
В Бурятии гранты выдадут на создание убойных цехов
Экономика, 24.05.2018
В республике закончен конкурсный отбор для получения грантовой поддержки на модернизацию базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
В Улан-Удэ в 2018 году приступят к ликвидации фенольного озера
В Улан-Удэ в 2018 году приступят к ликвидации фенольного озера
Экономика, 24.05.2018
Глава Бурятии подпишет соглашение с «Желдорреммаш», одним из пунктов которого является ликвидация фенольного озера. Видео
Улан-Удэнский авиазавод изготовил опытный вертолёт Ми-171Ш
Экономика, 24.05.2018
Вертолёт создаётся в целях повышения эффективности действий оперативных групп
Финансирование на воспроизводство омуля на Байкале хотят увеличить
Финансирование на воспроизводство омуля на Байкале хотят увеличить
Экономика, 24.05.2018
Росрыболовство внесло предложение в правительство России
На очистные Улан-Удэ направили ещё полмиллиарда рублей
На очистные Улан-Удэ направили ещё полмиллиарда рублей
Экономика, 24.05.2018
Объявлен аукцион на продолжение первого этапа реконструкции стеклозаводских очистных
Первые плантации лекарственных растений появились в Бурятии
Первые плантации лекарственных растений появились в Бурятии
Экономика, 24.05.2018
В регионе посеяно более 50 видов лекарственных культур
В Бурятии будут выращивать растения для восточной медицины
Экономика, 23.05.2018
Фермерские хозяйства Бурятии в 2018 году впервые начнут выращивать лекарственные растения, посеяно будет более 50 видов культур

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^