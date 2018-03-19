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43% жителей Бурятии живёт в Улан-Удэ

43% жителей Бурятии живёт в Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Численность постоянного населения Улан-Удэ на 1 января 2017 составила 431,9 тысяч человек

Это 43,9 % населения республики, сообщает Бурятстат.

- В 2017 году в Улан-Удэ отмечалось сокращение числа родившихся и умерших. Число родившихся составило 6191 человек, что на 989 младенцев меньше, чем в 2016 году. Коэффициент рождаемости соответствовал 14,3 новорождённых на 1000 жителей (в 2016 году – 16,6), - сообщили в Бурятстате.

Умерло 3906 человек, что на 359 человек меньше, чем в 2016 году. В целом по Улан-Удэ число родившихся превысило число умерших на 2285 человек или в 1,6 раза.

демография
 
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