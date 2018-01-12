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ГИБДД раскрыла, сколько штрафов насобирали камеры фотофиксации в Бурятии
Экономика, 12.01.2018 10:26 Фото:
Приборы фотофиксации в 2017 году выявили свыше 277 тысяч нарушений правил дорожного движения
За 2017 год с помощью камер Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Бурятии выявлено 277 896 нарушений правил дорожного движения. С нарушителей правил дорожного движения взыскано штрафов на сумму свыше 186 млн. рублей. Об этом сообщило УГИБДД по Бурятии.
- Практически треть штрафов оплачены собственниками транспортных средств со скидкой 50 %, то есть в течении 20 дней. На 26% снизилось количество материалов, направленных в службу судебных приставов для принудительного взыскания (137 тысяч постановлений), - уточнили в автоинспекции.
За несвоевременную оплату административных штрафов в суды направлено 3,7 тысяч протоколов. Судами вынесены штрафные санкции в двойном размере на сумму 4,5 миллионов, а в 26 случаях были назначены обязательные работы в качестве наказания.
Самым распространенным видом нарушения, по-прежнему остаётся превышение скоростного режима - камерами выявлено 183 тысячи нарушения.
- Вместе с тем удельный вес таких правонарушений стабильно снижается. Если по итогам 2015 года удельный вес составлял 92,5%, за 12 месяцев 2016 года – 73,8%, а в прошлом году 65,9%, - уточняет УГИБДД по Бурятии.
Вторым по популярности после скоростных правонарушений является «непредоставление преимущества в движении пешеходам». Более 23 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора. За проезд стоп-линии собственникам транспортных средств направлено 22 тысячи постановлений об административных правонарушениях.
Основная масса нарушений была выявлена с помощью стационарных камер – 220 176, из которых 137 тысяч в Улан-Удэ.
Передвижными комплексами выявлено 57 664 нарушения, практически треть из которых зафиксированы в столице республике.
Госавтоинспекция напоминает, что система автоматизированной фиксации нарушений ПДД «обеспечивает не только повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, исключает субъективизм и негативное влияние человеческого фактора при осуществлении надзора за дорожным движением, но и в первую очередь оказывает положительное влияние на состоянии аварийности в Бурятии». Так, в местах установки комплексов на протяжении нескольких лет зарегистрировано снижение основных показателей аварийности.
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