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Бурятия по-прежнему в списке неблагоприятных регионов для сельского хозяйства

Экономика,  11.01.2018 08:07
Список утверждён правительством России

Правительство России утвердило новый список регионов, неблагоприятных для производства сельскохозяйственной продукции. В перечень добавили три новых региона, входящие в состав Сибирского федерального округа – Забайкальский край, Иркутскую область и Хакасию. Бурятия числится в нём с прошлого года. Также в это число попали ещё 32 региона из 85.

Из списка исключили Ивановскую и Тюменскую области. В этих регионах за прошедший год выросли показатели социально-экономического развития сельских территорий, поясняется в сообщении.

В прошлом году в перечень из 29 «неблагоприятных» регионов входили только пять сибирских регионов – Кемеровская и Томская области, республики Алтай, Бурятия и Тыва.


сельское хозяйство
 
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