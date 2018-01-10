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Россияне потратили почти 1 трлн рублей в новогодние каникулы
Экономика, 10.01.2018 16:22
Самым популярным товаром стала бытовая техника и ювелирные изделия
С 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей на подарки, развлечения и другие покупки. При этом 23 млрд были потрачены на товары в интернете. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет - торговли (АКИТ).
По данным компании, самыми популярными товарами уже традиционно стали бытовая техника, ювелирные изделия и верхняя одежда, передают «Известия».
В интернете россияне чаще всего приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, «умные» часы, наушники, мебель и различные товары для дома. При этом потраченная в новогодние каникулы сумма превышает прошлогодний показатель на 7%, когда с 1 по 8 января было потрачено 860 млрд рублей.
В новогоднюю ночь, по данным АКИТ, сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек.
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