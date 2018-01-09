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Улан-Удэ оказался в лидерах рейтинга по дешевизне съёмных комнат
Экономика, 09.01.2018 19:41
Специалисты проанализировали годовое изменение стоимости аренды комнат в 68 крупнейших городах России и обнаружили, что в среднем по стране цены снизились на 2,5%
По данным Mirkvartir.ru, к концу 2017 года средняя арендная ставка на комнаты по всем городам рейтинга составила 6150 руб./мес. В Москве, самом дорогом городе России, этот показатель превышен в 2,4 раза. Кроме того, за эти деньги можно спокойно снимать «однушку» в 60 крупнейших городах России, в 40 городах хватит на «двушку», а в 10 – и на «трешку».
Почетное второе место в рейтинге досталось олимпийскому Сочи, где месячная аренда комнаты обойдется в 11 571 руб./мес. «Бронзу», можно сказать, поделили между собой Симферополь и Московская область: 10 726 руб./мес. в Симферополе и 10 712 руб./мес. – в Подмосковье.
Последним в призовой пятерке оказался город газовиков и нефтяников Сургут с показателем 10 662 руб./мес. за комнату.
Самые дешевые коммуналки следует искать в Череповце, где средняя стоимость аренды составляет 3918 руб./мес. Далее идут населенные пункты с очень похожими ставками – это Волжский (3963 руб./мес.) и Магнитогорск (3971 руб./мес.). Четвертое место с конца у Пензы, где средняя цена аренды слегка перевалила за четыре тысячи рублей – 4118 руб./мес., пятое – у Улан-Удэ (4167 руб./мес.).
Средняя динамика по всем городам составила минус 2,5% за год.
- В дорогих городах с большим запасом прочности (Москва, Питер и т. п.) съемные комнаты дешевеют поступательно, из года в год, – замечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – В остальных городах могут наблюдаться так называемые «качели». Например, Сочи в 2016 году прирастил около 20% стоимости, а в году истекшем слегка отыграл обратно. Калининград, Краснодар и Красноярск за позапрошлый год выросли больше чем на 10%, а в 2017 отступили примерно на те же позиции, что и два года назад. Часть позапрошлогодних рекордсменов по падению – Казань, Новосибирск, Тула – в прошлом году резко пошла в рост, другие, например, Ростов-на-Дону и Тверь, продолжили падать. Формирующиеся разнонаправленные тренды во многом зависят от локальной экономической ситуации в конкретных регионах. Если же говорить о рынке по стране в целом, то это по-прежнему рынок арендатора.
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