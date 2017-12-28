Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Декабря

27 Декабря

Популярное

Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов

Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов
Экономика,  28.12.2017 09:42 Фото:пресс-служба УУАЗ
АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» получил шесть новых многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиазавода

Вертолёты были переданы в рамках контракта на поставку машин данного типа, подписанного в июле текущего года. Ещё две машины пополнят флот компании в начале 2018 года, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.

Воздушные суда поступили в Тюмень напрямую с Улан-Удэнского авиационного завода. Их основным назначением станут пассажирские и грузовые перевозки в интересах нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний на месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Два новых вертолёта будут оборудованы медицинскими модулями и приступят к работе по выполнению санитарных заданий в рамках государственного приоритетного проекта по развитию санитарной авиации.

- Взаимодействие холдинга «Вертолёты России» и компании «ЮТэйр» уже на протяжении многих лет носит стратегический характер. Мы активно сотрудничаем не только в области продаж новой техники, но и лидерной эксплуатации модернизированных и перспективных вертолетов производства холдинга. Этому способствует, в том числе, и высокий уровень квалификации летного и инженерного персонала компании, – подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

- Мы продолжаем реализацию программы обновления парка современными воздушными судами. Ми-8АМТ отвечают самым высоким требованиям наших основных Заказчиков и прекрасно справляются с любыми задачами, благодаря высокой надежности, неприхотливости в обслуживании и способности работать в любых географических и климатических условиях. Новые вертолёты позволят расширить возможности нашего флота и укрепить лидирующие позиции «ЮТэйр-Вертолётные услуги» на рынке вертолётных работ в России и за рубежом, – отметил генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

С поступлением шести новых машин число вертолетов семейства Ми-8/17 Группы «ЮТэйр» увеличился до 110 единиц – это самый крупный в мире парк воздушных судов данного типа среди коммерческих операторов. В начале 2018 года «ЮТэйр-Вертолётные услуги» станет первым в России эксплуатантом вертолёта Ми-171А2 – новейшего представителя самой популярной серии вертолётов Ми-8/17.

Улан-Удэнский авиазавод вертолеты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Работу станции Наушки в Бурятии обещают усовершенствовать
Экономика, 28.12.2017
Это начнётся в 2018 году в связи с возрастающим грузопотоком
Улан-Удэнский авиазавод изготовил 1100-й вертолёт
Улан-Удэнский авиазавод изготовил 1100-й вертолёт
Экономика, 28.12.2017
Им стала модель Ми-8АМТ для выполнения санитарных рейсов
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов
Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов
Экономика, 28.12.2017
АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» получил шесть новых многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиазавода
Шесть вертолётов поступили в UTair от авиазавода в Улан-Удэ
Экономика, 27.12.2017
Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ прибыли с Улан-Удэнского авиационного завода на аэродром Плеханово в Тюмени в парк авиакомпании UTair
В Иркутской области появилась солнечно-дизельная станция
Экономика, 27.12.2017
В Тофаларии после тестовых испытаний начала работу в постоянном режиме одна из крупнейших в России гибридных электростанций
В Бурятии стали производить больше масла, молока, сыра и пива
В Бурятии стали производить больше масла, молока, сыра и пива
Экономика, 27.12.2017
Минсельхоз подвёл итоги года в пищевой и перерабатывающей промышленности
Чипирование леса сократило вырубки в Иркутской области на 53%
Экономика, 27.12.2017
В прошлом году «чёрные лесорубы» заготовили 1,1 млн кубов древесины
В центре Иркутска начали монтаж надземного перехода
Экономика, 26.12.2017
Финансирование объекта продлили до февраля 2018 года
Топ экономических событий 2017 года в Бурятии
Топ экономических событий 2017 года в Бурятии
Экономика, 26.12.2017
Омуль под жесточайшим запретом, дешёвые билеты на самолёт в Москву, надежда на спасение «Улан-Удэстальмоста» и многое другое, чем был примечателен год для «народного хозяйства»
В Бурятии рассказали, что было сделано перед созданием министерства туризма
В Бурятии рассказали, что было сделано перед созданием министерства туризма
Экономика, 26.12.2017
С 1 января 2018 года в Бурятии появится министерство туризма
Иркутская область опережает общероссийский уровень по макроэкономическим показателям
Экономика, 26.12.2017
Например, индекс промышленного производства региона составил 104,7 процента, что на 3,5 процента больше средних показателей по России
На Байкале власти разрабатывают методы противодействия нелегальному турбизнесу
Экономика, 25.12.2017
В начале января в правительстве Иркутской области начнет функционировать рабочая группа по оперативному взаимодействию в целях легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории
Германия и Монголия обменялись через Бурятию мёдом и кишками
Экономика, 25.12.2017
За неделю через станцию Наушки из России в Монголию экспортировано 713,3 тонны продукции, подконтрольной ветнадзору
В России могут появиться «белые субботы»
Экономика, 25.12.2017
Акцию будут проводит по аналогии с «чёрной пятницей»
Мэрия Улан-Удэ: «Очистка снега - достаточно дорогостоящее удовольствие»
Мэрия Улан-Удэ: «Очистка снега - достаточно дорогостоящее удовольствие»
Экономика, 25.12.2017
В администрации Улан-Удэ рассказали, на что именно идут средства по уборке снега

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^