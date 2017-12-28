Улан-Удэнский авиазавод передал «ЮТэйр» шесть вертолётов

АО «ЮТэйр-Вертолётные услуги» получил шесть новых многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиазавода



Вертолёты были переданы в рамках контракта на поставку машин данного типа, подписанного в июле текущего года. Ещё две машины пополнят флот компании в начале 2018 года, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.



Воздушные суда поступили в Тюмень напрямую с Улан-Удэнского авиационного завода. Их основным назначением станут пассажирские и грузовые перевозки в интересах нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний на месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Два новых вертолёта будут оборудованы медицинскими модулями и приступят к работе по выполнению санитарных заданий в рамках государственного приоритетного проекта по развитию санитарной авиации.



- Взаимодействие холдинга «Вертолёты России» и компании «ЮТэйр» уже на протяжении многих лет носит стратегический характер. Мы активно сотрудничаем не только в области продаж новой техники, но и лидерной эксплуатации модернизированных и перспективных вертолетов производства холдинга. Этому способствует, в том числе, и высокий уровень квалификации летного и инженерного персонала компании, – подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.



- Мы продолжаем реализацию программы обновления парка современными воздушными судами. Ми-8АМТ отвечают самым высоким требованиям наших основных Заказчиков и прекрасно справляются с любыми задачами, благодаря высокой надежности, неприхотливости в обслуживании и способности работать в любых географических и климатических условиях. Новые вертолёты позволят расширить возможности нашего флота и укрепить лидирующие позиции «ЮТэйр-Вертолётные услуги» на рынке вертолётных работ в России и за рубежом, – отметил генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.



С поступлением шести новых машин число вертолетов семейства Ми-8/17 Группы «ЮТэйр» увеличился до 110 единиц – это самый крупный в мире парк воздушных судов данного типа среди коммерческих операторов. В начале 2018 года «ЮТэйр-Вертолётные услуги» станет первым в России эксплуатантом вертолёта Ми-171А2 – новейшего представителя самой популярной серии вертолётов Ми-8/17.



