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В Иркутской области появилась солнечно-дизельная станция

Экономика,  27.12.2017 18:38
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В деревне Нерха Иркутской области отныне вырабатывает электроэнергию первая в этой местности солнечно-дизельная станция. В жилых домах, социальных учреждения и новой школе Нерхизажёгся солнечный свет. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как пояснили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в рамках подпрограммы энергосбережения и повышение энергоэффективности на территории Иркутской области на 2014-2020 годы совместно с администрацией муниципального образования «Нижнеудинский район» была реализована реконструкция системы электроснабжения деревни Нерха. Здесь построены генерирующие объекты на основе возобновляемых источников энергии. Общая стоимость выполненных работ – 77,6 млн рублей (из областного бюджета выделено 70 млн рублей, из бюджета муниципального образования – 7,6 млн рублей).

Строительство в труднодоступной горной местности также потребовало специальных усилий. Подрядчик организовал доставку 210 деревянных опор, 10,5 км силового кабеля, двух дизельных станций мощностью 160 кВт в контейнерах типа «Север-4».

Летом текущего года были выполнены подготовительные и общестроительные работы. Строительство солнечного сегмента и ВЛ 10 кВ началось в сентябре, также был осуществлён монтаж дизель-генераторных установок и трансформаторной подстанции, проведено восстановление нарушенных земель. Монтаж и пуско-наладочные работы на новом объекте энергетики завершили в ноябре текущего года.

Как сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, на официальном сайте Нижнеудинского муниципального образования в специальном разделе можно посмотреть, как работает солнечная станция. С 1 декабря 2017 года в Нерхе выработано 4074.76 кВт*ч солнечной энергии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Установленная мощность солнечной электростанции 121,5 кВт. Реализация проекта позволит осуществлять электроснабжение населения и объектов социальной сферы с привлечением возобновляемых источников энергии, сэкономит более 50 т дизельного топлива, а также средства на его доставку, – сказал Сергей Малинкин.
электроснабжение
 
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