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В Бурятии стали производить больше масла, молока, сыра и пива

В Бурятии стали производить больше масла, молока, сыра и пива
Экономика,  27.12.2017 10:08 Фото:Сергей Тарасенко
Минсельхоз подвёл итоги года в пищевой и перерабатывающей промышленности

За 11 месяцев 2017 года по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» общий объём отгруженных товаров собственного производства составил 9,54 млрд. руб. Это выше аналогичного уровня прошлого года на 9 %. Производство пищевых продуктов выросло на 4,9%, напитков на 12,3%, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

- За 2017 год произошёл рост объёмов производства масла сливочного (+19,9%), молока жидкого обработанного (+18,6 %), сыров и продуктов сырных (+11,1 %), изделий колбасных (+3,4 %), полуфабрикатов мясных (+24,3 %), кондитерских изделий (+20,5 %), напитков безалкогольных (+21%), воды минеральной (+17,1 %), пива (+3,8 %), - уточнили в министерстве.

В пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии занято 4,1 тысяча работников. Среднемесячная заработная плата – 21,3 тысячи рублей.

продукты питания минсельхоз
 
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