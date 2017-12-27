|
27 Декабря
26 Декабря
10:38
Популярное
|
В Бурятии стали производить больше масла, молока, сыра и пива
Экономика, 27.12.2017 10:08 Фото:
Минсельхоз подвёл итоги года в пищевой и перерабатывающей промышленности
За 11 месяцев 2017 года по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» общий объём отгруженных товаров собственного производства составил 9,54 млрд. руб. Это выше аналогичного уровня прошлого года на 9 %. Производство пищевых продуктов выросло на 4,9%, напитков на 12,3%, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
- За 2017 год произошёл рост объёмов производства масла сливочного (+19,9%), молока жидкого обработанного (+18,6 %), сыров и продуктов сырных (+11,1 %), изделий колбасных (+3,4 %), полуфабрикатов мясных (+24,3 %), кондитерских изделий (+20,5 %), напитков безалкогольных (+21%), воды минеральной (+17,1 %), пива (+3,8 %), - уточнили в министерстве.
В пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии занято 4,1 тысяча работников. Среднемесячная заработная плата – 21,3 тысячи рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 27.12.2017
Минсельхоз подвёл итоги года в пищевой и перерабатывающей промышленности
Экономика, 27.12.2017
В прошлом году «чёрные лесорубы» заготовили 1,1 млн кубов древесины
Финансирование объекта продлили до февраля 2018 года
Омуль под жесточайшим запретом, дешёвые билеты на самолёт в Москву, надежда на спасение «Улан-Удэстальмоста» и многое другое, чем был примечателен год для «народного хозяйства»
С 1 января 2018 года в Бурятии появится министерство туризма
Например, индекс промышленного производства региона составил 104,7 процента, что на 3,5 процента больше средних показателей по России
В начале января в правительстве Иркутской области начнет функционировать рабочая группа по оперативному взаимодействию в целях легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории
За неделю через станцию Наушки из России в Монголию экспортировано 713,3 тонны продукции, подконтрольной ветнадзору
Акцию будут проводит по аналогии с «чёрной пятницей»
В администрации Улан-Удэ рассказали, на что именно идут средства по уборке снега
На её строительство министерство сельского хозяйства Иркутской области выделило грант в размере 12 млн рублей
Из-за октябрьской аварии в школе-интернате резко похолодало
Как стало известно «Байкал-Dailу», работники обсуждают возможность забастовки из-за невыплаты зарплаты
Но как заверил заместитель министра строительства и ЖКХ республики Сергей Банников, до конца недели ситуация с запасами угля будет разрешена
В Бурятии открыли второй мост, построенный на средства системы «Платон»
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...