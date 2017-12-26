В центре Иркутска начали монтаж надземного перехода

Финансирование объекта продлили до февраля 2018 года



В Иркутске на строительстве надземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта курорт «Ангара» начинается монтаж пролётных конструкций. Первая партия уже доставлена на строительную площадку. Ход выполнения работ проверили заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации города Александр Ким и заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.



- Монтаж конструкций будет производиться преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помехи движению транспорта на этом участке. О начале работ будет сообщено дополнительно после полной готовности подрядчика к выполнению монтажа, - отметил Александр Ким.



По информации председателя комитета, в данный момент на строительной площадке выполнен весь необходимый объем подготовительных работ, в том числе забетонированы все опоры, установлены основные опоры для монтажа мостового перехода, ведется разгрузка пролётных балок.



Замминистра высоко оценил готовность объекта. Евгений Липатов подчеркнул, что в ходе возведения перехода отмечена задержка сроков выполнения работ, которая вызвана объективным фактором - выявлены технические недочеты в проектно-сметной документации, для устранения которых потребовалось вносить изменения в документы. Принято решение перенести срок сдачи надземного пешеходного перехода и продлить его финансирование до февраля 2018 года.



Строительство перехода осуществляется в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013 – 2019 годы». Финансирование осуществляется из консолидированного бюджета регионального и муниципального уровней.



Предусмотрено более 20 млн рублей. Планируется возвести мостовое перекрытие, обустроить безопасные подходы и оборудовать подъемные устройства для маломобильных групп населения, а также выполнить благоустройство прилегающей территории и провести освещение, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



