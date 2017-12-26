В Бурятии рассказали, что было сделано перед созданием министерства туризма

С 1 января 2018 года в Бурятии появится министерство туризма



Для развития туризма в регионе делают многое, поэтому создание нового профильного министерства вполне логично, отмечают в минэкономики Бурятии.



Минтуризм в Бурятии придёт на смену комитету по туризму, образованному в составе министерства экономики в 2015 году. Что произошло в отрасли за эти два года?



Впервые в Бурятии был создан брендовый маршрут «Легенды Бурятии», маршрут включает в себя посещение самых интересных мест республики для туристов: берег Байкала, Иволгинский дацан, комплексы, которые расскажут о культуре забайкальских семейских и бурят.



Брендовые маршруты были созданы по всей стране в рамках программы по импортозамещению, их общее количество составило 94 единицы. По оценке Ассоциации туроператоров России, проведённой в 2016 году маршрут Бурятии, занял второе место по стране. В текущем году туристский маршрут подтвердил высокую оценку, став вторым в номинации лучший культурно-познавательный маршрут всероссийской туристской премии «Маршрут года».



В прошлом году старинное село Десятниково Тарбагатайского района официально получило статус одной из самых красивых деревень России. Столь почётного звания село удостоила «Ассоциация самых красивых деревень России». Она объединяет населённые пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием. Попасть в этот список могут деревни, сёла, посёлки, станицы и аулы, в которых проживает не более 2000 человек, и сохранили сельский уклад жизни.



- Два года продолжалась работа по созданию туристских кластеров в Республике Бурятия, не всё в этой работе протекало гладко, но сделано было многое. В эксплуатацию были введены 5 объектов обеспечивающей инфраструктуры, привлечено 1,2 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. Для того, чтобы сделать мероприятия по созданию туристских кластеров максимально «прозрачными» была создана группа общественного контроля, куда вошли руководители крупнейших организаций туристической сферы, они могли ознакомиться с ходом создания кластеров и лично посетить объекты, построенные в рамках федеральной целевой программы, - сообщили в минэкономики Бурятии.



В ведение республики были переданы полномочия по управлению особой экономической зоной «Байкальская гавань», теперь появилась возможность решать вопросы развития и строительства напрямую с инвесторами. «С одной стороны – это большие возможности и в тоже время большая ответственность, для того, чтобы реализовать весь имеющийся потенциал в кратчайшие сроки была подготовлена нормативна-правовая и материальная база функционирования столь масштабного проекта», - отмечают в министерстве экономики.



Летом 2017 года в Бурятии прошло масштабное международное мероприятие – второе совещание руководителей национальных туристских администраций России, Китая и Монголии. Мероприятие такого формата в регионе проходило впервые, его участниками стали руководители государственных органов власти в сфере туризма трех стран и более 200 представителей туристической сферы. Гостям были представлены самые интересные и живописные места в республики, в ходе деловых мероприятий были достигнуты договоренности о совместном сотрудничестве.



В текущем году после трёхлетнего перерыва была возобновлена адресная поддержка субъектов малого предпринимательства в сфере туризма. Субсидию на возмещение части расходов, связанных с ремонтом фасадов, увеличением номерного фонда и утилизацией коммунальных отходов получили 13 туристических организаций.



В 2016 году 10 муниципальным образованиям была представлена субсидия на благоустройство мест туристского показа, благодаря этой поддержке в муниципальных районах появились смотровые площадки, зоны отдыха, знаки туристской навигации, информационные стенды. В 2017 году данные работы были продолжены, получателями субсидии стали 9 муниципальных образований, которые активно готовят места отдыха для гостей и жителей Бурятии к новому летнему сезону 2018 года.



Вместе с реализацией текущих мероприятий велась работа по созданию задела на будущее развитие туризма – были сформированы предложения для включения в новую федеральную программу по развитию туризма на 2019-2025 годы, сформированы мероприятия для включения в проект «Байкал: Великое озеро Великой страны».



В течение всего периода деятельности комитета по туризму приходило большое количество обращений граждан по вопросам развития туризма, для обеспечения продуктивного взаимодействия в туристической сфере был создан Совет по развитию туризма при главе Республики Бурятия. В Совет вошли руководители республиканских исполнительных органов власти, главы муниципальных районов, руководители организаций туристической сферы, представители учебных заведений, члены общественных организаций.



За два года было проведено множество событийных мероприятий, создана платформа для развития туристического бизнеса, впереди открываются широкие горизонты для деятельности министерства.







