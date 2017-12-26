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Иркутская область опережает общероссийский уровень по макроэкономическим показателям
Экономика, 26.12.2017 08:31
Например, индекс промышленного производства региона составил 104,7 процента, что на 3,5 процента больше средних показателей по России
По основным макроэкономическим показателям Иркутская область опережает общероссийский уровень. Об этом вчера во время ежегодной итоговой пресс-конференции заявил губернатор Сергей Левченко.
Так, валовый региональный продукт вырос в 2017 году на 3,4 процента, а за последних два года – на 9,2 процента. Индекс промышленного производства составил 104,7 процента, что на 3,5 процента больше средних показателей по России. Инвестиции в основной капитал составили почти 169 млрд рублей, или 104,5 процента к аналогичному уровню 2016 года.
- Росли доходы консолидированного бюджета. Налоговые и неналоговые поступления увеличились более чем на 10,5 млрд рублей, или на 9 процентов по сравнению с прошлым годом, - отметил глава региона.
Поступления налога на прибыль выросли на 7 млрд рублей, или на 18 процентов. К уровню прошлого года собираемость увеличилась в 1,5 раза. По этому показателю мы находимся на 16-м месте в стране. Доходы от налога на доходы физических лиц выросли на 7 процентов, от земельного налога – на 6,6 процента.
- Тут надо отметить ряд важных моментов. Во-первых, изменилось налоговое законодательство. С 1 января 2017 года один процент налога на прибыль уходит в федеральный бюджет. Потери областного бюджета превысили 2 млрд рублей, - сообщил Сергей Левченко. - Во-вторых, был снижен норматив зачисления в региональные бюджеты доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. Наши потери составили 2,7 млрд рублей. Но так как по другим показателям поступления увеличились, то удалось сохранить рост доходов консолидированного бюджета.
Это результат взвешенной бюджетной политики Правительства Иркутской области. Регион сегодня занимает девятое место в рейтинге российских субъектов по результатам социально-экономического развития и достижению темпов роста налогового потенциала. Соответственно, область получит девятый по величине трансферт на сумму 714 млн рублей.
Кроме того, региону присвоена первая степень качества управления региональными финансами по версии Министерства финансов России. Высшую степень качества регион подтверждает уже на протяжении трех лет.
Также удалось сократить объем государственного долга на 33 процента до 12,6 млрд рублей. Иркутская область входит в список высокообеспеченных субъектов Российской Федерации. Поэтому, соответственно, растут отчисления в федеральный бюджет. 162 млрд рублей налогов было перечислено с начала года в федеральный бюджет. Это на 54% выше прошлогодних показателей. При этом на каждый рубль, полученный из Москвы в качестве межбюджетных трансфертов, мобилизовано в федеральный бюджет 12,7 рубля, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Мы продолжаем увеличивать поддержку муниципалитетов, - напомнил Сергей Левченко. - Межбюджетные трансферты из областного бюджета выросли на 7 млрд 100 млн рублей, или на 17 процентов, до 47 млрд 900 млн рублей. Самый большой объём межбюджетных трансфертов был перечислен Иркутску - 6 млрд 212 млн рублей.
Кроме того, продолжается реализация проекта «Народные инициативы». В 2017 году на эти цели из областного бюджета выделено 500 млн рублей, которые получили 458 муниципальных образований. В следующем году предусмотрено финансирование в объёме 650 млн рублей.
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