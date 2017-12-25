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В России могут появиться «белые субботы»
Экономика, 25.12.2017 18:16
Акцию будут проводит по аналогии с «чёрной пятницей»
Идея «чёрных пятниц» и «киберпонедельников», в течение которых товары продаются с максимальными скидками, нашла поддержку в минпромторге, передаёт «РГ».
Предлагается узаконить распродажи и отечественных продуктов питания, так называемые «белые субботы».
С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Как отметили в ведомстве, организации различного рода распродаж действующее законодательство не препятствует. При этом в минпромторге выразили готовность принять участие в подготовке законопроекта.
- Введение «белой субботы» - хорошая инициатива, выгодная и торгующей, и покупающей сторонам, - уверен исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
По его мнению, для торговых операторов дешёвый товар более выгоден при высоких продажах. Как показывает опыт других стран, такие акции приносят хорошую прибыль производителям и делают рекламу отечественным продуктам.
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