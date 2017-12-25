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В Бурятии рассказали, как реализуется программа комплексного развития моногородов
Экономика, 25.12.2017 09:31
В перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации входят 6 моногородов Бурятии: г.Гусиноозерск, г.Закаменск, п.Каменск, п.Саган-Нур, г.Северобайкальск, п.Селенгинск
В минэкономики Бурятии рассказали о реализации федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».
- Комплексный подход к созданию комфортной среды в моногородах под названием «Пять шагов благоустройства повседневности» направлен на преображение пяти общественных зон моногорода (оживлённых центральных общественных мест, современных пространств для молодежи, исторических мест и достопримечательностей, социальных объектов, заброшенных или неиспользуемых объектов) и является одним из целевых показателей приоритетного направления «Комплексное развитие моногородов». В моногородах Бурятии до марта 2018 года запланировано реализовать 24 проекта по всем «пяти шагам», которые заметно улучшают качество жизни населения и, как следствие, создают позитивную деловую и социальную атмосферу в моногородах., - отметили в минэкономики.
На сегодняшний день в моногородах реализован 21 проект, а именно:
- в г.Северобайкальск на берегу озера Байкал построена спортивная площадка, установлены лестничные марши к смотровой площадке;
- в п.Селенгинск завершен капитальный ремонт зрительного зала МАУ КДЦ «Жемчужина», организована открытая творческая площадка «Совета молодежи», размещены элементы благоустройства на прилегающей территории техникума и детского сада «Рябинушка» (установлены скамейки, урны и кашпо для цветов, организован доступ к Wi-Fi), произведена модернизация уличного освещения с переходом на светодиодные светильники по проспекту Строителей, организована архитектурно-художественная подсветка памятника ВОВ;
- в п.Саган-Нур выполнено: благоустройство центральной улицы Проспект 70 лет Октября, ремонт здания для проведения культурно-массовых мероприятий с благоустройством прилегающей территории, ремонт памятника «Воинам - победителям», благоустройство территории больницы;
- в г.Гусиноозерск проведен капитальный ремонт автодороги по ул. Ленина (в том числе: благоустройство прилегающей территории детской поликлиники города, устройство асфальтобетонного покрытия взамен грунтовой дороги, парковки, уличное освещение, пешеходные тротуары, автопавильоны, примыкания к существующим дворовым территориям жилых домов и зданий); благоустройство сквера им. Шарапова Г.С.; городской конкурс граффити на территории заброшенных объектов; городской фольклорный экологический праздник «День гуся»;
- в г.Закаменск завершен капитальный ремонт и комплексное благоустройство центральной площади города, проведено благоустройство городского парка (обустройство спортивных площадок), а также его ревитализация с восстановлением старых аллей и открытых площадок (установка скамеек, урн, фонарей), капитальный ремонт здания Дворца культуры;
- в п.Каменск проведено благоустройство центральной улицы Советская, городского парка (ремонт памятника, установка арок, частичный ремонт и добавление мемориальных плит), ремонт фасада молодёжного центра «Сибирь» с озеленением прилегающей территории.
Полная информация размещена на официальном сайте Министерства экономики Республики Бурятия - http://economy.govrb.ru/deyatelnost/ napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-upravlenie/municzipalnoe-razvitie.html
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