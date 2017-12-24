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Депутат призвал жёстко контролировать поток китайских туристов на Байкал
Экономика, 24.12.2017 09:45
Депутат Госдумы РФ, председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен принял участие в интервью телеканала ОТР, на котором обсудили проблему увеличения китайского турпотока на Байкале
Сергей Тен сообщил, что китайцы прогнозируют рост количества своих туристов в Иркутскую область до миллиона человек в год, и это нужно жестко контролировать. Вместе с этим депутат назвал факт скупки земли на Байкале китайскими предпринимателями «вопиющим» и отметил, что в Госдуме начали обсуждать, как усовершенствовать законодательство для китайских и российских предпринимателей.
— Скажем так, то есть на примере конкретно одной только Листвянки. Сегодня никто не ответит на вопрос, сколько китайских гостиниц работает на территории Листвянки, но легально работают только три из них. (…) При этом количество проданных китайским гражданам участков, которые находятся на берегу фактически Байкала в Листвянке — порядка 37, по-моему, или 40, - заявил Сергей Тен.
В прямом эфире ведущие связались с активисткой, жительницей Листвянки Юлией Иванец, которая 4 декабря разместила в интернете петицию для сбора подписей против скупки земель на Байкале гражданами КНР. Под петицией подписались более 51 тысячи человек.
— Многие жители Листвянки били тревогу давным-давно, обращались к губернатору, в прокуратуру. Активная скупка началась два-три года назад. Я обратила внимание на штендеры китайские. Не владею, к сожалению, китайским, и я не понимала, о чем надписи. А когда их уже стали переводить, люди ужаснулись. То есть гиды говорят о том, что временно территория Байкала принадлежит России — это первое. Второе — гиды рассказывают о том, что сейчас идет скупка, и к концу 2020 года она вроде как наберет вообще обороты, поскольку они знают, что существует федеральный закон 473-й «О территориях опережающего социально-экономического развития России (ТОР)», - считает Юлия Иванец.
Тен отметил, что должно быть особое отношение к нашим природным территориям, сообщает irk.ru.
- Обязательное требование — чтобы было российское участие и контрольный пакет акций был за Россией, чтобы работали российские граждане, чтобы налоги поступали в бюджет, — подчеркнул депутат.
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