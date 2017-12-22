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Бурятский свинокомплекс отправил первую партию мяса в Монголию
Экономика, 22.12.2017 16:42 Фото:
В планах у комплекса - поставлять в соседнюю страну около 200 тонн продукции в месяц
В августе этого года предприятие свинокомплекс «Восточно-Сибирский» получило разрешение на ввоз в Монголию своей продукции - свинины на кости.
- В Монголии очень большой спрос на свинину и высокие требования к её качеству, - рассказывает начальник департамента экспортных отношений. – Наши партнёры провели ряд проверок нашей продукции и дали ей высокую оценку, заключив договор на поставки.
Первая партия была отправлена в конце декабря. Мясо будет доставлено на предприятия, занимающиеся мясопереработкой, в рестораны, а также поступит в продажу через торговые сети. В планах - поставлять в Монголию около 200 тонн продукции в месяц, сообщает пресс-служба комплекса.
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