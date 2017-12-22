Бурятский свинокомплекс отправил первую партию мяса в Монголию



В августе этого года предприятие свинокомплекс «Восточно-Сибирский» получило разрешение на ввоз в Монголию своей продукции - свинины на кости.



- В Монголии очень большой спрос на свинину и высокие требования к её качеству, - рассказывает начальник департамента экспортных отношений. – Наши партнёры провели ряд проверок нашей продукции и дали ей высокую оценку, заключив договор на поставки.



Первая партия была отправлена в конце декабря. Мясо будет доставлено на предприятия, занимающиеся мясопереработкой, в рестораны, а также поступит в продажу через торговые сети. В планах - поставлять в Монголию около 200 тонн продукции в месяц, сообщает пресс-служба комплекса.

