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Набережную реки Ушаковка восстановят в Иркутске

Экономика,  22.12.2017 17:49
Из пяти этапов состоит предварительная концепция развития набережной реки Ушаковки в Иркутске

Об этом на депутатских слушаниях сообщил председатель правления ИРОООО «Союз архитекторов России» Игорь Козак. Вся территория набережной разбита на несколько участков, которые будут благоустраиваться в порядке очереди до 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Первая очередь освоения территории, прилегающей к Ушаковке, запланирована в границах улиц Фридриха Энгельса, Октябрьской Революции, Франк-Каменецкого, Николаева, Петрова, Радищева, Освобождения, Каховская и Юлиуса Фучика.

- Данная территория определена по результатам совещаний с потенциальными инвесторами, готовыми принять участие в работе. Это группа компаний «Актив», компании «Фортуна» и «Грегори Моторс», а также арт-завод «Доренберг». Аукцион на разработку проектной документации по расчистке и руслорегулированию Ушаковки выиграла компания из Барнаула. Им переданы все материалы и даны рекомендации по возможным вариантам проектных решений, - сообщил заместитель председателя комитета по градостроительной политике – главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

Начать работы первого этапа планируется летом 2018 года. Ряд мероприятий концепции возможно провести в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Позже в проект включат земельные участки, государственная собственность на которые в настоящий момент не разграничена. По решению Законодательного Собрания Иркутской области полномочия по управлению ими перейдут к органам местного самоуправления январе 2019 года.

- Исторически берег реки Ушаковки был рекреационной зоной. Благоустроив набережную, мы получим еще одно общественное пространство, центр притяжения для Куйбышевского района – в этом я полностью поддерживаю коллегу Юрия Коренева. Реализацию проекта необходимо начать, изменения вносить в процессе, в том числе те, которые касаются перераспределения транспортных потоков, - подчеркнул депутат Владимир Потапов.

Данная концепция будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений, внесенных на градостроительной секции и заседаниях Думы Иркутска.


набережная
 
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