Спрос вырос в 6 раз
В 2023 году жители Бурятии стали чаще интересоваться бьюти-услугами, выяснили эксперты «Авито Услуги». Так, спрос на частных мастеров, занимающихся бровями и ресницами, за год вырос в 6 раз.
В целом рынок услуг в республике растёт. Предложений от специалистов в различных сферах стало больше на 30%, при этом спрос вырос на 60%.
В среднем по ДФО количество предложений от специалистов на платформе «Авито Услуги» выросло на треть, а спрос на услуги мастеров увеличился в 1,5 раза. В числе лидеров оказалась и Бурятия.
- Самые крупные по численности населения регионы Дальнего Востока — Приморский и Хабаровский край, а также республика Саха (Якутия). Несмотря на это, наибольший интерес — в абсолютных показателях — к услугам мастеров на платформе в 2023 году наблюдался в Амурской области и Бурятии, - рассказали «Байкал-Daily» эксперты «Авито Услуги».
В Бурятии вырос спрос на бровистов и косметологов
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