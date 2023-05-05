В ТОР «Забайкалье» организуют производство муки и макарон
Новый, 50-й по счёту, резидент территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» создаст мукомольное и макаронное производство на территории Могойтуйского промышленного парка в Агинском Бурятском округе. В реализацию проекта инвестируют более 46 млн рублей. Запуск нового предприятия планируется в начале 2024 года.
В ближайшее время резидент ТОР «Забайкалье» начнёт ремонт арендованного помещения, где затем будет установлено оборудование по переработке 60 тонн пшеницы в сутки и линия по производству макарон мощностью 150 кг в час.
- Главное преимущество нашего проекта в том, что в Дальневосточном федеральном округе отсутствуют крупные мукомольные предприятия и практически вся продукция привозится из центральных регионов страны. Мы же хотим переломить эту ситуацию. Собственное производство откроет возможности для снижения себестоимости как в части закупки сырья, так и транспортно-логистических расходов, поскольку не нужно будет везти муку из других регионов страны. В перспективе планируем развивать сырьевую базу и выпускать муку и макароны из пшеницы, выращенной на полях нашего края, - поделился генеральный директор ООО «Мелькомбинат «Дальневосточный» Баир Бальжинимаев.
Мелькомбинат разместится на территории промышленного парка в посёлке Могойтуй. В числе его преимуществ – наличие необходимой инженерной и складской инфраструктуры, а также близость железнодорожных и автомагистралей, по которым перевозится около 60% всего российско-китайского товарооборота.
Напомним, помимо мелькомбината, за прошедшую неделю резидентами ТОР «Забайкалье» стали 3 инвестора, которые собираются организовать пункт придорожного сервиса в посёлке Каштак, оказывать услуги по промышленному бурению и выполнять подрядные строительно-монтажные работы при возведении жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В Агинском округе построят мелькомбинат
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