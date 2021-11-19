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В Бурятии предложили выплачивать маршрутчикам субсидии из бюджета

В Бурятии предложили выплачивать маршрутчикам субсидии из бюджета
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
За маршрутчиков вступился депутат Намсарай Намсараев

На очередной сессии Народного Хурала депутат, известный в городе телекорреспондент Намсарай Намсараев предложил выделять маршрутным перевозчикам субсидии. Сейчас наблюдается проблема увольнений водителей.

- Сейчас сотни тысяч улан-удэнцев испытывают проблемы с проездом в часы пик. На маршрутах остаются энтузиасты, которые работают более десяти лет, но и они уже начинают испытывать огромные проблемы. Проблемы касаются, в частности, замены автомобильного транспорта. Сейчас любой автобус, микроавтобус средней вместимости стоят от 2,5 миллионов рублей, - заявил Намсарай Намсараев.

Депутат предложил создать межведомственную комиссию и рассмотреть постановление правительства Бурятии от 28 марта 2013 года №151 «Об утверждение государственной программы «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли». По словам Намасараева, тогда эта программа отработала на «отлично». Она касалась сельских районов, где малые и средние предприниматели смогли заменить свою технику.

- Это касалось тех же хлебовозов, молоковозов, машин, которые доставляли продукты в отдалённые сёла. В данном случае, я предлагаю вернуть к этой программе, создать межведомственную комиссию, чтобы маршрутные перевозчики смогли получать субсидии на замену автотранспортных средств. Вопрос очень назревший, и он может помочь в некой степени решить проблему транспортных перевозок, - предложил Намсарай Намсараев.

Также он спрогнозировал, что если в настоящее время не заняться этим вопросом, то через пару лет в городе может начаться транспортный коллапс. Поскольку к тому времени техника устареет и надзорные органы начнут принудительно снимать автобусы с маршрутов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ожидается повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Проезд в маршрутках хотят увеличить на рубль – с 24 до 25 рублей, а в трамваях – с 18 до 20 рублей. Доводы перевозчиков традиционные – рост цен на топливо, автозапчасти, обслуживание транспорта и пр.
общественный транспорт депутаты Народного Хурала

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