Улан-удэнцы покупают технику с помощью POS-кредитования от Сбера

С января в республике с помощью сервиса оформлено более 1500 кредитов



С начала 2021 года жители Бурятии с помощью сервиса «Покупай со Сбером» оформили более 1500 кредитов на общую сумму 53,3 млн рублей. В настоящий момент к сервису POS-кредитования подключено 129 региональных торговых точек, специализирующихся на торговле цифровой и бытовой техники, мебели, товарами для дома, стройматериалами.



- Преимущества такого «быстрого кредита» получают и продавцы, и покупатели: торговые организации могут с его помощью не только увеличить средний чек покупки, но и объём продаж – благодаря привлечению большего числа покупателей. По статистике, использование POS-кредитов в торговой сети и в интернете приводит к увеличению товарооборота в среднем на 20‒30%. Некоторые партнёры продают свои товары и услуги в рассрочку, что позволяет их клиентам совершать покупку без дополнительной финансовой нагрузки за счёт скидки, предоставляемой партнёром, которая иногда полностью покрывает проценты по кредиту, - заявил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.



С полным списком партнёров банка по POS-кредитованию можно ознакомиться на сайте Сбербанка.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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