 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

Улан-удэнцы покупают технику с помощью POS-кредитования от Сбера

Улан-удэнцы покупают технику с помощью POS-кредитования от Сбера
Бизнес, 
С января в республике с помощью сервиса оформлено более 1500 кредитов

С начала 2021 года жители Бурятии с помощью сервиса «Покупай со Сбером» оформили более 1500 кредитов на общую сумму 53,3 млн рублей. В настоящий момент к сервису POS-кредитования подключено 129 региональных торговых точек, специализирующихся на торговле цифровой и бытовой техники, мебели, товарами для дома, стройматериалами.

- Преимущества такого «быстрого кредита» получают и продавцы, и покупатели: торговые организации могут с его помощью не только увеличить средний чек покупки, но и объём продаж – благодаря привлечению большего числа покупателей. По статистике, использование POS-кредитов в торговой сети и в интернете приводит к увеличению товарооборота в среднем на 20‒30%. Некоторые партнёры продают свои товары и услуги в рассрочку, что позволяет их клиентам совершать покупку без дополнительной финансовой нагрузки за счёт скидки, предоставляемой партнёром, которая иногда полностью покрывает проценты по кредиту, - заявил Алексей Кузьмин, заместитель управляющего Бурятским отделением Сбербанка.

С полным списком партнёров банка по POS-кредитованию можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Справка

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. 
Сбер Сбербанк банки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы покупают технику с помощью POS-кредитования от Сбера
Улан-удэнцы покупают технику с помощью POS-кредитования от Сбера
Бизнес, 21.09.2021
С января в республике с помощью сервиса оформлено более 1500 кредитов
В Бурятии сняли очередной крупный «коронавирусный» запрет
В Бурятии сняли очередной крупный «коронавирусный» запрет
Бизнес, 21.09.2021
В республике разрешили возобновить работу ещё одной закрытой прежде отрасли развлечений
В Бурятии насчитали более 15 тысяч самозанятых
В Бурятии насчитали более 15 тысяч самозанятых
Бизнес, 20.09.2021
В числе наиболее популярных видов деятельности парикмахерские услуги
Курсы обмена валют СберБанка появились на картах 2ГИС
Курсы обмена валют СберБанка появились на картах 2ГИС
Бизнес, 20.09.2021
Функция доступна для городов России, где присутствует сервис
В Бурятии владелец магазина с нарушением закона взял на работу иностранца
В Бурятии владелец магазина с нарушением закона взял на работу иностранца
Бизнес, 20.09.2021
Нарушение трудового и миграционного законодательства обнаружила прокуратура
В Бурятии сотрудники «Титана» вышли на массовую посадку леса
В Бурятии сотрудники «Титана» вышли на массовую посадку леса
Бизнес, 19.09.2021
В пригородном районе высадили более 120 тысяч сосенок
Университет Сбера проводит обучение в компаниях Бурятии
Университет Сбера проводит обучение в компаниях Бурятии
Бизнес, 17.09.2021
Тренинги могут помочь предпринимателям и их сотрудникам в формировании новых навыков
СберБанк продлил льготную программу ипотеки на ИЖС
СберБанк продлил льготную программу ипотеки на ИЖС
Бизнес, 17.09.2021
Программа будет действовать до 1 декабря этого года
В Улан-Удэ за ковидные нарушения в кафе заплатят 200 тысяч
В Улан-Удэ за ковидные нарушения в кафе заплатят 200 тысяч
Бизнес, 17.09.2021
В кафе китайской кухни обнаружили сразу несколько нарушений
В Бурятии в санатории-профилактории нашли нарушения закона о труде
В Бурятии в санатории-профилактории нашли нарушения закона о труде
Бизнес, 17.09.2021
Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура
В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать
В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать
Бизнес, 16.09.2021
Детские развлекательные центры просят вслед за бассейнами и ночными клубами открыть и их
В Бурятии на Байкале идёт подготовка к строительству отеля
В Бурятии на Байкале идёт подготовка к строительству отеля
Бизнес, 16.09.2021
Разрешение на строительство большого отеля должно быть получено уже скоро
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес, 16.09.2021
До конца года приём оплаты по QR-коду без комиссии
В Бурятии оштрафовали начальника обогатительной фабрики
В Бурятии оштрафовали начальника обогатительной фабрики
Бизнес, 16.09.2021
Предприятие нарушало законодательство об охране атмосферного воздуха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^