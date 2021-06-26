В Бурятии назвали порядок допуска и осуществления деятельности для организаций

Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля в республике вводится локдаун. На этот период приостанавливается деятельность всех предприятий, за исключением некоторых, полный список можно посмотреть здесь.
Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена, необходимо представить в электронном виде сведения о количестве работников, в отношении которых были приняты решения о переводе на дистанционный режим на интернет-портале «Работающая Бурятия».
Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится организация.
Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с решениями президента Российской Федерации, продолжают осуществление деятельности после подачи заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия», не дожидаясь одобрения.
Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом главы Бурятии, продолжают осуществление деятельности только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия».
Перечни организаций, которые продолжат работу, приведены в приложении к указу главы Бурятии N183 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».
В организациях, деятельность которых не приостановлена, продолжат работу столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников на территории организации.
В последнее время в республике регистрируются рекордные показатели статистики коронавируса. Так, за последние сутки впервые выявлено 305 новых больных. Общее число больных достигло 43 314. За последние сутки скончались 20 больных, общее число летальных случаев – 1131.