Руководителя организации оштрафовали
Как выяснила прокуратура Муйского района Бурятии, микропредприятие, занимающееся розничной торговлей хозяйственными товарами, нарушало трудовое законодательство.
Выяснилось, что заработная плата работникам предприятия выплачивалась в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Кроме того, в трудовых договорах не предусматривался порядок повышения заработной платы, работникам не предоставлялись расчётные листы. Работодателем не был установлен учётный период рабочего времени, ежегодный отпуск составлял 28 календарных дней, вместо положенных 40 дней.
Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждены административные дела за нарушение трудового законодательства и за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.
Государственная инспекция труда в Бурятии виновному назначила штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Бизнес, Фото:
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