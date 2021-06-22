 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

В Бурятии работникам выплачивали зарплату ниже МРОТ

В Бурятии работникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Руководителя организации оштрафовали

Как выяснила прокуратура Муйского района Бурятии, микропредприятие, занимающееся розничной торговлей хозяйственными товарами, нарушало трудовое законодательство. 

Выяснилось, что заработная плата работникам предприятия выплачивалась в размере ниже установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Кроме того, в трудовых договорах не предусматривался порядок повышения заработной платы, работникам не предоставлялись расчётные листы. Работодателем не был установлен учётный период рабочего времени, ежегодный отпуск составлял 28 календарных дней, вместо положенных 40 дней.

Руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены.

Кроме того, в отношении работодателя возбуждены административные дела за нарушение трудового законодательства и за установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.

Государственная инспекция труда в Бурятии виновному назначила штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.


прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии работникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
В Бурятии работникам выплачивали зарплату ниже МРОТ
Бизнес, 22.06.2021
Руководителя организации оштрафовали 
В Улан-Удэ обнаружили незаконный банкет в China House
В Улан-Удэ обнаружили незаконный банкет в China House
Бизнес, 21.06.2021
За незаконный банкет выписали штраф на кругленькую сумму
В Бурятии охранников незаконно не отправляли в отпуск
В Бурятии охранников незаконно не отправляли в отпуск
Бизнес, 21.06.2021
Один из сотрудников организации обратился в прокуратуру
Компании в Бурятии обязали перевести на удалёнку часть сотрудников
Компании в Бурятии обязали перевести на удалёнку часть сотрудников
Бизнес, 21.06.2021
В Бурятии вновь усилили ограничительные антиковидные меры
В Бурятии с медсестрой не заключали трудовой договор
В Бурятии с медсестрой не заключали трудовой договор
Бизнес, 21.06.2021
Медик работает в частной организации
В Бурятии вынесли наказание за дважды размытую дорогу
В Бурятии вынесли наказание за дважды размытую дорогу
Бизнес, 21.06.2021
Дорожная фирма не подготовилась к экстремальной ситуации
В Европу поставят экспресс-тесты на ковид, созданные учёным из Бурятии
В Европу поставят экспресс-тесты на ковид, созданные учёным из Бурятии
Бизнес, 18.06.2021
Разработка учёного из Бурятии получила европейский сертификат
В Бурятии дисквалифицировали трёх арбитражных управляющих
В Бурятии дисквалифицировали трёх арбитражных управляющих
Бизнес, 18.06.2021
Специалисты назвали типичные нарушения арбитражных управляющих
Прокурор Бурятии и бизнес-омбудсмен примут предпринимателей
Прокурор Бурятии и бизнес-омбудсмен примут предпринимателей
Бизнес, 18.06.2021
Приём состоится в прокуратуре республики
В Улан-Удэ дольщица взыскала неустойку за задержку сдачи дома
В Улан-Удэ дольщица взыскала неустойку за задержку сдачи дома
Бизнес, 18.06.2021
Владелица квартиры добилась 160 тысяч рублей
Каждый шестой на Дальнем Востоке боится увольнения
Каждый шестой на Дальнем Востоке боится увольнения
Бизнес, 18.06.2021
Меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства представители сферы HR и банковской сферы
В Бурятии призвали «не устраивать вечеринки, когда умирает столько человек»
В Бурятии призвали «не устраивать вечеринки, когда умирает столько человек»
Бизнес, 17.06.2021
Кафе и ресторанам в Бурятии напомнили о запрете на банкеты в преддверии школьных выпускных
В Улан-Удэ повторно проверяют бизнесменов-нарушителей
В Улан-Удэ повторно проверяют бизнесменов-нарушителей
Бизнес, 16.06.2021
Мобильная группа только за день составила 28 протоколов
Саженцы из Бурятии завоёвывают рынок Монголии
Саженцы из Бурятии завоёвывают рынок Монголии
Бизнес, 16.06.2021
Монгольская сторона закупает саженцы яблони, абрикосов, груш и слив

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^