В Бурятии с медсестрой не заключали трудовой договор

Медик работает в частной организации



Как выяснила в ходе проверки прокуратура Иволгинского района Бурятии, ООО «Авиценна», оказывающее медицинские услуги, нарушало трудовое законодательство.



- Выявлено, что в организации работает медицинская сестра, трудовой договор с которой не заключен, - сообщает прокуратура Бурятии.



В отношении общества и генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях за уклонение от оформления трудового договора.



Виновные лица привлечены к ответственности в виде предупреждения.



По представлению прокурора нарушения закона устранены, с работником заключён трудовой договор, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



