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В Бурятии с медсестрой не заключали трудовой договор

В Бурятии с медсестрой не заключали трудовой договор
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Медик работает в частной организации

Как выяснила в ходе проверки прокуратура Иволгинского района Бурятии, ООО «Авиценна», оказывающее медицинские услуги, нарушало трудовое законодательство.

- Выявлено, что в организации работает медицинская сестра, трудовой договор с которой не заключен, - сообщает прокуратура Бурятии.

В отношении общества и генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях за уклонение от оформления трудового договора.

Виновные лица привлечены к ответственности в виде предупреждения.

По представлению прокурора нарушения закона устранены, с работником заключён трудовой договор, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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