Медик работает в частной организации
Как выяснила в ходе проверки прокуратура Иволгинского района Бурятии, ООО «Авиценна», оказывающее медицинские услуги, нарушало трудовое законодательство.
- Выявлено, что в организации работает медицинская сестра, трудовой договор с которой не заключен, - сообщает прокуратура Бурятии.
В отношении общества и генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях за уклонение от оформления трудового договора.
Виновные лица привлечены к ответственности в виде предупреждения.
По представлению прокурора нарушения закона устранены, с работником заключён трудовой договор, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии с медсестрой не заключали трудовой договор
Бизнес, Фото:
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